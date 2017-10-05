THY, 'dil belgesi' şartında değişikliğe gitti

05 Ekim 2017

Türk Hava Yolları (THY), yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanında yer alan "dil belgesi" şartında değişikliğe gitti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yayınlanan yeni başvuru şartları ve izlenecek yolla birlikte adayların dil belgesi olmadan da başvuru yapabileceği kaydedildi.

Eski uygulamada yalnızca dil belgesi olan adayların başvurabildiği hatırlatılan açıklamada, "Sürecin ilk aşaması olarak adaylar THY tarafından düzenlenecek İngilizce sınavına davet ediliyor olacak. Sınavda başarılı olan adaylar sürece evrak kontrol ve boy ve kilo ölçümü ile devam edecek. Dil belgelerini temin edip ibraz etmeleri için adaylara 'DLR-2' süreci öncesine kadar süre tanınıyor olacak. Bu süre zarfında dil belgesini temin edemeyen adayların süreci olumsuz sonuçlandırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA