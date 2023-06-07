THY dış hatlarda ücretsiz internet hizmeti verecek

Dünya havacılık sektörünün liderleri ve paydaşları Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında İstanbul’da bir araya geldi. Zirvede konuşan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, geçen yıl yaklaşık 50 milyon misafirin İstanbul ve Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirterek, “Bunların yarısı THY ile seyahat etti. Bu yıl ise 60 milyon turistin Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz” dedi.

Gelirler yüzde 42,7 arttı

İlk çeyrek sonuçlarının benzer sonuçlara bu yıl da sahip olacaklarını gösterdiğini aktaran Bolat, “Gelirlerimiz bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 42,7 artış kaydetti.

Net karımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 arttı. Aynı dönemde 233 milyon dolar kar elde ettik. Bu yıl tarihimizin en yüksek ilk çeyrek karı oldu. Türk Hava Yolları’ndaki meslektaşlarımız ve Türk Hava Yolları iştirak ekosistemiyle gurur duyuyorum” diye konuştu.

Bolat, "Artık önümüzdeki 10 yıl için stratejilerimizin çok hızlı şekilde hayata geçirileceğini gururla söyleyebiliriz. Mevcut hükümet devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yıldır Türk havacılık endüstrisinin büyük bir tasarımcısıdır. Aynı zamanda havacılık endüstrisini koruyan ve destekleyen kişidir." ifadelerini kullandı.

140 milyar dolarlık katkı

Ahmet Bolat, hedeflerinin, ekosistem ve diğer katkılarla 2033 yılında Türk Hava Yolları’nın ülkeye 50 milyar dolar gelir katkısı sağlamak olduğunu belirterek, “Ekosistem ve diğer katkılar ile birlikte Türk Hava Yolları’nın Türkiye ekonomisine toplam katkısı 140 milyar dolar olacak. Bugünkü rakamlara göre burası dünyanın 59. büyük ekonomisi anlamına gelmektedir.

Yani bu yılki rakamı karşılaştırırsanız, Türk Hava Yolları’nın büyüklüğünü yaklaşık 2,8 kat katkı ile yaklaşık 2 kat büyütüyoruz.” diye konuştu. Müşteri deneyimlerini iyileştirmeyi önemsediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti: “Bu etkinliğe, misafirlerimizin çoğu Türk Hava Yolları aracılığıyla geldi ve sunulan hizmetlerden çok memnun kaldılar.

Biz tüm yolcularımızın ‘business’ veya ekonomi sınıfı fark etmeksizin internete erişim noktasında hizmet kalitesini daha da iyileştireceğiz ve şu anda sağlayıcılarla görüşmeler yapıyoruz. Çok yakında dünyada sadece iç hatlar değil, aynı zamanda dış hatlarda ücretsiz olarak hizmet veren ilk hava yolu olacağız. Hedeflerimizin biri de Türk Hava Yolları’nı dünyanın en iyi dijital deneyimleri arasında ilk 3’e sokmak.”

Vietnam ve ITA ile iş birliği yapacak

THY, Vietnam Hava Yolları ve İtalyan hava yolu şirketi ITA Airways iş birliği yaptı. THY ile Vietnam Hava Yolları arasında imzalanan anlaşmayla her iki taşıyıcının yolcularına Türkiye, Vietnam ve İstanbul bağlantılı diğer nokta uçuşlarında da alternatif sunulması sağlanacak.

Vietnam Hava Yollarının Hanoi-Da Nang-Hanoi ile Ho Chi Minh-Da Nang-Ho Chi Minh seferleri “TK” kodu ile icra edilebilecek. TTHY ile İtalya’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi ITA Airways temmuz itibarıyla ortak uçuşlara başlayacak. İki hava yolu şirketi arasında imzalanan kod paylaşım anlaşması yolculara Türkiye ve İtalya arasında daha fazla seyahat seçeneği sağlayacak.