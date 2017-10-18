THY, DO&CO ile yollarını ayırıyor
THY, İstanbul Yeni Havalimanında ikram hizmeti tedariki ile ilgili SATS ile bir niyet anlaşması imzaladı.
Do&Co'dan ikram hizmetleri sağlamakta olan Türk Hava Yolları (THY), yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınması ile birlikte ikram hizmeti tedariki için ilgili firmalarla görüşmelere başladığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) KAP'a dün akşam yaptığı açıklamada SATS Investments Pte Ltd. ile görüşmelere başladığını, taraflar arasında iyi niyet anlaşması imzalandığını duyurdu.
SATS Investments Singapur merkezli catering şirketi SATS'ın iştiraki olarak faaliyet gösteriyor.
Temmuz sonunda basına yansıyan haberlerde, THY’nin ikram şirketi Do&Co ile üçüncü havalimanı konusunda görüş ayrılığı olduğu basına yansımıştı.
Kaynak: Reuters