THY, Havelsan'dan simülatör alacak
THY yönetim kurulu toplam 5 adet simülatör satın alınmasına karar verdi.
Türk Hava Yolları (AO) yönetim kurulu HAVELSAN firmasından toplam 5 adet simülatör satın alınmasına karar verdiğini duyurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu, HAVELSAN firmasından iki adet B737MAX ve üç adet A320CEO/NEO tipinde olmak üzere toplam 5 adet simülatörün satın alınmasına karar vermiştir. " ifadesi kullanıldı.
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