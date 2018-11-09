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THY, Havelsan'dan simülatör alacak

THY yönetim kurulu toplam 5 adet simülatör satın alınmasına karar verdi.

THY, Havelsan'dan simülatör alacak
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Türk Hava Yolları (AO) yönetim kurulu HAVELSAN firmasından toplam 5 adet simülatör satın alınmasına karar verdiğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu, HAVELSAN firmasından iki adet B737MAX ve üç adet A320CEO/NEO tipinde olmak üzere toplam 5 adet simülatörün satın alınmasına karar vermiştir. " ifadesi kullanıldı.

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