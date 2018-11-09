THY, yolcu sayısını ekimde yüzde 5 artırdı

09 Kasım 2018

THY, Ekim 2018'e ait trafik sonuçlarını paylaştı. Buna göre; taşınan yolcu sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5’lik artış göstererek 6,5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 83,4’e ulaştı.

Ekim ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan arttı. Dış Hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 83,2 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise yüzde 85,1 doluluk oranına ulaşıldı.



Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 7’lik bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurtdışı yolcu sayısında ise yüzde 8’lik bir artış yaşandı.

Kargo ve posta hacmi geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 42 ile İç Hatlar, yüzde 35 ile Afrika, yüzde 30 ile K. Amerika ve yüzde 24 ile Avrupa katkı sağladı.

Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika’da yaklaşık 7 puan, K. Amerika’da 4 puan, Avrupa ve Uzak Doğu’da ise 3 puan artış gerçekleşti.

Yolcu sayısı 10 ayda 64 milyonu aştı

Yılın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre talepte yaklaşık yüzde 10’luk artış sağlanırken, yolcu sayısı da yüzde 11 artarak 64 milyonu aştı.

Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82,2 olarak gerçekleşti. Yurtdışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82 seviyesine ulaşırken, yurtiçi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 86 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 13’lük önemli bir artış yaşandı.

Yılın ilk on ayında toplam taşınan Kargo ve Posta geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1 milyon tonu aştı.