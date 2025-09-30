THY ile Gulf Air stratejik iş birliği için mutabakat zaptı imzaladı

Türk Hava Yolları (THY) ile Bahreyn Krallığı’nın bayrak taşıyıcı hava yolu Gulf Air arasında stratejik iş birliği için Mutabakat Zaptı imzalandı.

İstanbul’da imzalar atıldı

Her iki hava yolunun üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreni, THY Genel Müdürlük binasında yapıldı. Anlaşma; stratejik ortaklık, potansiyel ortak girişimler, sadakat programları ve yer hizmetleri dahil olmak üzere havacılığın birçok alanında kapsamlı bir iş birliği çerçevesi oluşturuyor.

“İlişkilerde dönüm noktası”

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iş birliğine dair yaptığı açıklamada, “Gulf Air ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, iki şirket arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir dönüm noktası. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, yolcularımıza daha fazla seyahat imkânı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki uzun vadeli iş birliklerinin önünü açacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gulf Air: Bağlantılarımız artacak

Gulf Air Group CEO’su Jeffrey Goh ise anlaşmanın iki şirket için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, “Türk Hava Yolları ile imzaladığımız bu anlaşma, bağlantılarımızı artırma ve iş birliklerimizi geliştirme adına önemli bir dönüm noktası. Uçuş ağlarımızı birleştirerek yolcularımıza ilave seyahat noktaları imkânı sunacağız. Bu ortaklık, Bahreyn’e olan bağlantıların artmasına da katkı sağlayacak” dedi.

Uçuş ağları genişleyecek

Mutabakat kapsamında Manama–İstanbul arasındaki mevcut direkt uçuşlara ek olarak, iki hava yolunun uçuş ağlarını genişletme potansiyeli ve ilave gelir fırsatlarının değerlendirilmesi de gündeme alındı.