THY, Melbourne Havalimanına uçan tek Avrupalı şirket

Seferlerin iki ülkenin turizm, yatırım ve ticaret hacmine katkı sağlaması beklenirken, THY, Melbourne Havalimanına uçan halihazırdaki tek Avrupalı şirket olarak öne çıkıyor. Avustralya'nın İstanbul Başkonsolosu Tony Huber, THY’nin, Melbourne uçuşu başlatmasının yeni iş bağlantıları kuracak iş insanlarına kolaylık sağlayacağını söyledi.

Türkiye ile Avustralya arasındaki ikili ticaret hacminin 2,1 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Huber, “Yatırım hacmi oldukça ılımlı seviyelerde. İki ülke arasındaki ticaret bizim için önemli. Bu uçuşlardan sonra Türkiye ve Avustralya arasında yatırım artışı da dahil olmak üzere ekonomik faaliyetlerde bir artış göreceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Ortaklıklar olacaktır

Türkiye ve Avustralya ekonomilerinin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu belirten Huber, "Öngördüğüm şey, ekonomik çıkarlarını geliştiren ve dünyaya mal ve hizmet satan daha birçok ortaklığın olacağıdır. Yeni tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve oluşturulması için ortaklıklar kurulacaktır.

İki ülke de bundan faydalanacaktır” değerlendirmesi yaptı. İki ülke arasındaki en büyük gücün halk bağları olduğuna işaret eden Huber, “Avustralya'da 100 ila 200 bin arasında Türk yaşıyor. Ayrıca THY'nin Avustralya'dan Batı Avrupa'ya uçuşu var. Yolcular için yepyeni bir koridor sunuyor" dedi.

Rekabetle fiyat yüzde 15-20 düşer

Ülkeler arasındaki uçuş süresinin kısalmasıyla hava hizmetlerinin daha rekabetçi olacağını dile getiren Huber, "Uluslararası havacılık analistleri bunun iki ülke arasındaki seyahat fiyatlarını yüzde 15 ila yüzde 20 arasında düşüreceğini söylüyor. THY tarafından sunulan promosyonlu uçuşlar kesinlikle büyük bir teşvik” diye konuştu.