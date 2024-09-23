THY yolcularına özel ikram! 'Dünyanın ilk ekmeği'nin tadına New York uçuşunda bakıldı

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan ve Anadolu'nun en eski tahıl türlerinden yapılan ve söz konusu uçuşun menüsüne dahil edilen 'tarihteki ilk ekmeğin', THY'nin misafirleriyle Türk kültürünü paylaşma ve geleneklerini modern yeniliklerle birleştirme çabasını yansıttığı kaydedilen açıklamada, İstanbul merkezli 'Türk DO&CO' catering şirketi tarafından hazırlanan ekmek için ödüllü Türk gurme şef Ömür Akkor ve akademisyen Çetin Şenkul'dan danışmanlık alındığı aktarıldı.

Dünyanın ilk ekmeği olarak tanımlanan ekmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Göbeklitepe, Karahantepe ve Fırat Nehri bölgelerinde film prömiyeri yapıldığı bilgisi verildi.

Bolat: Misafirlerimizin yeni ürünümüzü takdir edeceğini umuyoruz

Şirket Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Yolcularımızı, Anadolu bölgesindeki kazılarda keşfedilen antik buğdaylardan elde edilen dünyanın en eski ekmeği ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk mutfağına özgü olan ve küresel gastronomi tarihinde önemli bir yer tutan bu temel gıdayı misafirlerimize deneyimletmeyi amaçlıyoruz. Uçuş yemekleri alanındaki ödüllü liderliğimizi sürdürürken misafirlerimizin bu yeni ürünü takdir edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.