THY'den 91. yıla özel uçak heykeli
Türk Hava Yolları (THY), 91. kuruluş yıl dönümü için 'Türkiye'nin Kanatları' isimli özel bir uçak heykeli tasarlattı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1933 yılında Curtiss King Bird D2 tipi uçak ile yolculuğa başlayan şirkette, 91 yıllık tarihi boyunca filosunda yer alan uçakların parçaları kullanılarak 'Türkiye'nin Kanatları' isimli bir proje hazırlandı.
Heykeltıraş Selçuk Yılmaz, metal uçak parçalarından yaklaşık 4 ton ağırlığında, kanat açıklığı 9 metre, uzunluğu 6 metre ve yüksekliği 2 metre 40 santimetre uçak heykeli oluşturdu.
Sürdürülebilirlik temasıyla öne çıkarılan proje kapsamında, THY'nin kuruluşundan bugünlere gelişini anlatan reklam filmi de çekildi.