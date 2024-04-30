THY’den Airbus ve Rolls-Royce ile dev işbirliği

Türk Hava Yolları (THY) önemli bir anlaşmaya imza attı. THY, Airbus ve Rolls-Royce tarafından THY'nin Aralık 2023'te verdiği 150 adet A321neo ve 80 adet A350 kesin uçak siparişinin kutlanması amacıyla THY Genel Müdürlüğü'nde imza töreni düzenlendi.

Etkinlikte Airbus, THY ve Türkiye'deki havacılık şirketleri tarafından gelecek 15 yıl içinde ekonomik değer yaratacak, Türk havacılık ve uzay endüstrisini THY'nin uzun vadeli stratejik büyüme planı doğrultusunda daha da geliştirecek Stratejik Türkiye İlerleme Programının (Strategic Türkiye Enhanced Programme - STEP) tanıtımı da yapıldı. 20 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu tahmin edilen anlaşmaya göre, uçak parçalarının bazıları da Türkiye’de üretilecek.

10 yılda 144 milyar dolarlık katkı

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY’nin Airbus ile yaptığı anlaşma ile 105 adet A350 tipi ve 250 adet A321NEO tipi uçak alımı yaptığını, Rolls Royce firmasıyla da A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Uraloğlu, THY’nin Türkiye ekonomisine 56 milyar dolar katkı sağladığını açıklayarak, “THY, Airbus ve Rolls-Royce arasında ülkemize yeni iş paketleri getirilmesi ve yerli havacılık servis sağlayıcıları ve parça üreticilerinin bu firmalarla buluşturularak ülkemizin havacılık alanındaki üretiminin artırılması konusunda mutabık kalındı. 2024 yılı sonunda ise bu katkının 63 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 10 yıllık plan kapsamında da katkının 144 milyar dolar olmasını hedefliyoruz” dedi.Uraloğlu ayrıca, THY'nin 2033'e kadar uçak filosu büyüklüğünü 813'e, yolcu sayısını da 171 milyona çıkarmayı ve 3,9 milyon ton kargo taşımayı hedeflediğini aktardı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise THY, Airbus ve Rol ls-Royce işbirliği anlaşmasına yerlileştirme ve sanayileştirme programının önemli katkılar sağlayacağını belirterek, anlaşmanın sanayiciler için yeni kapılar ve yeni fırsatlar açacağını bildirdi. İşbirliğinin hem uluslararası yatırımcılar açısından hem şirketlerin bundan sonraki performansları açısından katkılar sunacağını ifade eden Bolat, "Bu bir alsat ya da sat-al ilişkisi değildir, bu bir birlikte büyüme, birlikte gelişme, kazan-kazan ilişkisi olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm parçaları üretecek kabiliyetteyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise havacılık sanayisinin, birçok küresel uçak ve motor üreticisinin tedarik ortakları arasında yerini aldığını belirterek, "Bir yolcu uçağının gövdesinde yer alan tüm parçaları üretme kabiliyetine sahibiz. Bugün dünyadaki tüm yeni nesil yolcu uçaklarında Türkiye'de üretilmiş bir parça mevcut" diye konuştu.

“235 uçak için Airbus ve Boeing ile görüşüyoruz”

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin her zaman Airbus ve Boeing arasında dengeli bir politika izlediğini kaydetti.

235 uçak için hem Airbus hem de Boeing'le müzakere ettiklerini belirten Bolat, "Boeing'deki üretim sıkıntıları ve kalite problemi sürüyor, sorunların sona ermesini bekliyoruz onun için filo planımızdaki 235 uçak için karar verirken acele etmeyeceğiz" ifadesini kullandı. STEP Programı’nın rekabet güçlerini katlayacağını kaydeden Bolat, “THY, Airbus ve Rolls-Royce işbirliği kapsamında Rolls-Royce potansiyel bir bakım ve onarım operasyonunun kurulması ve tedarik zinciri çözümleri dahil Türkiye'de bir dizi endüstriyel girişimin uygulanmasını araştıracak" dedi.

Airbus Üst Yöneticisi Guillaume Faury ise THY ile ortaklığı daha üst seviyeye taşımayı umduklarını söyledi. Faury, “Bunun için bir program yaptık. Sadece THY ile değil Savunma Bakanlığı ve sektörün diğer birleşenleri ile de çalışacağız" dedi. Rolls-Royce Üst Yöneticisi Tufan Erginbilgiç de "THY ve ortaklarımızla birlikte çalışarak Türk ekonomisine fayda sağlamak, ülkenin bu alanda kabiliyetlerini artırmak ve enerji geçişindeki rolünü genişletmek için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.