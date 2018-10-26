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THY'den sefer iptali

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yer ve yolcu hizmetleri personellerinin grevi nedeniyle yarın planlanan bazı seferler iptal edildi.

THY'den sefer iptali
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Türk Hava Yolları (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yer ve yolcu hizmetleri personellerinin grevi dolayısıyla yarın planlanan bazı seferlerini iptal etti. 

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Brüksel'deki grev nedeniyle yarın İstanbul-Brüksel arasındaki sekiz seferin yapılamayacağı belirtildi. 

Açıklamada, iki şehir arasındaki TK uçuş kodlu "1937-1938-1943-1944-1939-1940-1941-1942" tarifeli seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

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