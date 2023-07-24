THY'den Uzak Doğu ülkelerinde tanıtım atağı

Seul’e uçuşta açıklamalar yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, talep bazında baktıklarında Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısının ilk zamanlar yıllık 200 bine kadar çıktığını kaydederek, "Sonra bu rakam geçen sene Kore için 90-100 bine gelmiş.

Japonya 200 binlere kadar çıkmış. Bu sene 30 binde kalmış. Yine milli geliri çok yüksek bir ülke Singapur'dan da 30 bin turist gelmiş. Buradan gelen turistler Türkiye'de 3 bin dolardan fazla para harcıyorlar.

Geçen sene Türkiye'ye 50 milyon turist geldi. 42 milyar dolar para bıraktı. Hâlbuki biz 10 tane hedef ülke seçtik şimdi. Bu 10 ülkeden 10 milyon turist gelse, her birinden 1'er milyon gelse ve 3'er bin ortalama bıraksa 30 milyar ediyor. Yani 10 milyon turist ve 30 milyar hedefimiz olmalı" diye konuştu. Bolat, THY'nin bu yılki hedeflerine ilişkin, "En önemli hizmet ihracatı yapan şirketiz. Geçen yıl 15,5 milyar dolar yapmışız. Bu seneki hedefimiz 18 milyar dolar " dedi.

Türkiye Tanıtım Etkinlileri kapsamında Güney Kore'nin Başkenti Seul'de düzenlenen ilk programda da Koreli davetlilere seslenen Bolat, THY’nin şu anda Seul'e haftada 11 yolcu, 2 de kargo uçuşu gerçekleştirdiğini belirterek, "Güney Kore'deki iş birliklerimizin artırılması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye'yi daha fazla keşfedin" diye konuştu.