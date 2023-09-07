THY'nin Milano-İstanbul seferlerine grev engeli

THY, İtalya'da yer hizmetleri personelinin yapacağı grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873-74 İstanbul-Milano ile TK 1895-96 sefer sayılı İstanbul-Milano seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.