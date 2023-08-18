THY'nin yeni şirketinin kurulumu tamamlandı

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) tarafından 18 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni şirket kuruluş kararına ilişkin açıklama yapıldı.

THY'nin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

14.07.2023 tarihli duyurumuzda Ortaklığımızın havacılık sektöründeki tecrübesi, küresel gücü ve satış kanallarından geçen işlem hacmini göz önüne alarak mevcut potansiyelinin değer yaratan bir iş modeline dönüştürülmesi amacıyla elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu kurulması ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde lisanslama süreçlerinin yürütülmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Bu kapsamda Ortaklığımızın %100 iştiraki olacak şekilde “THY Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi”nin kuruluşu 18.08.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır.