THY'nin yolcu sayısı yüzde 6.9 arttı
THY'nin yolcu sayısı ocak-eylül döneminde yüzde 6.9 artarak 51.6 milyon oldu.
THY, 2017 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.
Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre;
- Yolcu sayısı eylül ayında yüzde 13 artışla 6.7 milyon oldu. Artış oranı iç hatlarda yüzde 14.2, dış hatlarda yüzde 12.1 olarak kaydedildi.
- Söz konusu ayda yolcu doluluk oranı 5.7 puan artış ile yüzde 81.5 olarak gerçekleşti; dış hat seferlerde doluluk oranı 6.1 puan arttı.
- Ocak-Eylül döneminde ise yolcu sayısı yüzde 6.9 artışla 51.6 milyon oldu; artış iç hatlarda yüzde 7.7, dış hatlarda yüzde 6.3 olarak gerçekleşti.
- Yolcu doluluk oranı bu dönemde 4.3 puan artışla yüzde 78.8 oldu.
Kaynak: Reuters