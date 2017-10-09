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THY'nin yolcu sayısı yüzde 6.9 arttı

THY'nin yolcu sayısı ocak-eylül döneminde yüzde 6.9 artarak 51.6 milyon oldu.

THY'nin yolcu sayısı yüzde 6.9 arttı
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THY, 2017 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre;

- Yolcu sayısı eylül ayında yüzde 13 artışla 6.7 milyon oldu. Artış oranı iç hatlarda yüzde 14.2, dış hatlarda yüzde 12.1 olarak kaydedildi.

- Söz konusu ayda yolcu doluluk oranı 5.7 puan artış ile yüzde 81.5 olarak gerçekleşti; dış hat seferlerde doluluk oranı 6.1 puan arttı.

- Ocak-Eylül döneminde ise yolcu sayısı yüzde 6.9 artışla 51.6 milyon oldu; artış iç hatlarda yüzde 7.7, dış hatlarda yüzde 6.3 olarak gerçekleşti.

- Yolcu doluluk oranı bu dönemde 4.3 puan artışla yüzde 78.8 oldu.

Kaynak: Reuters

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