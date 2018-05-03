Tırsan, Avrupa’nın en büyük low-bed fabrikasını kuruyor

03 Mayıs 2018

Aysel YÜCEL

Tırsan Treyler, Adapazarı üretim tesislerinde Avrupa’nın en büyük low-bed üretim tesisi olacak yeni fabrikasının temellerini attı. 18 milyon euroluk yatırımla hayata geçecek yeni tesiste tek vardiyada bin 250, çift vardiyada yıllık 2 bin 500 adet low-bed üretilecek. Toplam 300 kişinin istihdam edileceği tesis ve ekim ayında hizmete girecek.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan’ın Avrupa’da en büyük 4’üncü, dünyada en büyük 11’inci treyler üreticisi olduğuna vurgu yaptı. “Bugün benim en önemli günlerimden biri” diyen Nuhoğlu, Tırsan olarak 41 yıldır hizmet sunduklarını, sektördeki bu bilgi birikimi ve kazanımları hiçbir zaman sektör dışına taşımadıklarını söyledi.

2018'de 200 milyon euro ihracat

Tırsan’ın 1991 yılında Adapazarı’nda üretime geçmesinin ne kadar isabetli bir karar olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “1991 yılında iyi ki Adliyeköy’e, iyi ki Karaçam’a gelmişim, iyi ki bu yörenin insanları ile işbirliği geliştirmişim. Hepsinden önemlisi burada; çalışanlarımızla, yan sanayicilerimizle ve tedarikçilerimize öyle bir hava oluşturduk ki bu karşılıklı güç bizi inanılmaz bir aile yaptı. Hep birlikte yolumuza büyük bir sevgi ve saygı içinde yürüyoruz” dedi.

Nuhoğlu, Adapazarı tesislerinde her gün 34 araç üreterek yurt dışına ihraç ettiklerini ve 27 Nisan itibariyle toplam 2 bin 701 aracı ihraç ettiklerini belirtti. Nuhoğlu, 2018’de 200 milyon euroluk ihracat rakamına ulaşacaklarını söyledi.

"Bu başarı tesadüf değil"

Tırsan başarısının tesadüf olmadığına vurgu yapan Çetin Nuhoğlu, “Biz geçici değiliz. Biz bu ülkenin topraklarından çıktık. Bu ülkenin insanları için üretiyoruz ama aynı zamanda İtalya, Rusya, Kore için de üretiyoruz. Bütün insanlık için üretiyoruz. Ama Türk insanının katma değeri ile üretmek istiyoruz" diye konuştu.

Low-bed nedir?

Gabari dışı yüklerin taşınmasında kullanılan bir yarı römork çeşidi olan low-bed; iş makinası gibi büyük hacimli araçları, bir yerden farklı bir yere nakletmek için kullanılıyor. Son dönemde ise özellikle dev enerji türbinlerini taşımak için kullanılıyor.

Robotlu fabrika Endüstri 4.0 kapsamında üretim yapacak

Tırsan Treyler İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz, “Endüstri 4.0 prensiplerine göre yapılan fabrikamız tam otonom konveyör hattında, RFID ve barkod teknolojileri kullanarak, robotlu kaynaktan, otomatik kumlamaya, robotlu boyamaile en verimli şekilde en kaliteli ve dayanaklı Low-Bed’leri üretecek” dedi. Yılmaz, sektörün ilk Ar-Ge Merkezini 2009 yılında kuran Tırsan’ın, 6 ay önce de TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi’nde 2. Ar-Ge yatırımına başladıklarını hatırlatarak, yeni nesil low-bed’ler Ar-Ge merkezimizde 8 milyon kilometreye eşdeğer ömür testi ve 1 milyon kilometreye eşdeğer dayanım testlerinden geçecek" diye konuştu.

Adapazarı'ndaki fabrikadan 55 ülkeye ihracat yapılacak

Ahmet Yılmaz, tesisin Ekim 2018’de devreye gireceğini belirterek, “Metalizasyon çinko telinin eğriltme yöntemi ile istenen yüzeye sprey yöntemi ile atılması ve aşınmaya karşı muazzam bir dayanıklılık sağlıyor. Kataforez tesisimiz ile paslanmaya karşı mukavemet elde ederken metalizasyon tesisimizle de aşınmaya karşı ow-bed treylerlerimizi çok farklı bir kalite seviyesine getireceğiz. Yine konveyör geçişli sistem ve boya teknolojileri kısmı olacak. Avrupa’nın en büyük low-bed fabrikası olacak. 55 ülkeye ihracat yapacağız” dedi.











