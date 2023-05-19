Tiryaki Agro, Aslını Korumuş Lezzetleri Hasata ile Tüketicilerle Buluşturuyor

Dünyanın önde gelen tarım ürünleri tedarik zinciri şirketlerinden Tiryaki Agro, yarım asrı aşan deneyimini, Hasata markasıyla perakendeye taşıdı. Pirinç, bakliyat, tahıl, yem, yağlı tohumlar, kuruyemiş ve organik gıda ürünlerine ilişkin tedarik zincirinin üretimden depolamaya, işlemeden lojistiğe, ticaretten nihai tüketiciye ulaşan her halkasını en verimli şekilde yöneten Tiryaki Agro, “Hasata” markası ile geçmişin özlem duyulan lezzetlerini tüketiciler ile buluşturmaya başladı. Hasata’nın pazar dinamikleri ve tüketici beklentileri dikkate alınarak hazırlanan ürün portföyü ile pirinç, bulgur, mercimek, fasulye ve nohut ürünlerini raflara taşıyan Tiryaki Agro, farklı temel gıda kategorilerinde markalaşma yolculuğuna devam etmeyi hedefliyor.

Süleyman Tiryakioğlu

Yarım asrı aşkın süredir sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir tarım ürünleri sunmak için çalıştıklarının altını çizen Tiryaki Agro CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde işlettiğimiz 5 milyon dönüm arazi ile dünyadaki en büyük özel sektör çiftçileri arasındayız. Dünyanın önde gelen organik gıda tedarik zinciri yöneticisi olarak Kuzey Amerika’da yüzde 25 pay ile açık ara lider durumdayız. Aynı zamanda Irak'ta yüzde 40 pazar payıyla soya, soya küspesi, mısır gibi ürünlerin ve yem pazarının lideriyiz. Doğu Afrika’da buğday, un, mısır gibi birçok ürünle pazarda çok önemli bir yere sahibiz” dedi.

‘PAZARA DEĞER KATMAK İÇİN 2 YIL ÖNCE YOLA ÇIKTIK’

Tahıl ve bakliyat pazarına katma değer sunan bir tüketici markası yaratmak için iki yıl önce yola çıktıklarını belirten Tiryakioğlu, “Yaptığımız araştırmalar; tüketicilerimizin geçmiş dönemlerin lezzetlerine özlem duyduğunu ortaya koydu. Biz de Hasata ürünleri ile ‘Aslını Korumuş Lezzetleri’ sofralara taşımaya başladık. Özenle seçilmiş tohumlardan üretilen Hasata ile geçmişin iyiliğini ve sahiciliğini onlarla buluşturmayı hedefledik. En uygun bölgede ve en uygun zirai şartlarda yetiştirilen Hasata’nın, tahıl ve bakliyat pazarında güçlü bir şekilde konumlanmasını hedefliyoruz. Kısa sürede, Türkiye’de bakliyat denildiğinde akla ilk gelen markalar arasında yer alacağımızdan hiç kuşkum yok” diye konuştu.

Güçlü ürün portföyü ile web sitesi, ulusal ve yerel marketler ve online sipariş uygulamalarında satışa sunulan Hasata, en kaliteli ve orijinal tahıl ve bakliyat tohumlarını uzmanlığı ile seçiyor, bu tohumları Türkiye’de en ideal bölgelerde ektiriyor ve her pakette aynı hasadın mahsulünü homojen olarak tüketiciye sunuyor. Hasata’nın lezzeti ve kalitesiyle dikkat çeken ürün portföyünde, Antep Bulguru ve Derinkuyu Kuru Fasulyesi coğrafi işaretli ürünler olarak öne çıkıyor. Antik tahıl Horasan Buğdayı’ndan üretilen Kadim Horasan Bulguru ise modern durum buğdaylarına göre yüzde 30 daha fazla protein içeriğiyle fark yaratıyor.

"Tüketici Beklentilerine Yönelik Çözümler"

İmge Birgili

Tiryaki Agro Pazarlama Direktörü İmge Birgili, Hasata’nın pazarın en yeni markası olsa da çok güçlü köklere ve hedeflere sahip olduğunun altını çizdi. Hasata’yı oluştururken tüketici beklenti ve ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını belirten Birgili, “Markamıza hayat vermek için yola çıkarken, öncelikle tahıl ve bakliyat sektörünü detaylıca analiz ettik. ‘Hangi noktalarda eksiklikler var, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri nedir?’ sorularına yanıtlar aradık. Gördük ki tüketiciler doğallık ve güven, lezzet ve standart pişme performansı, kullanım ve saklama kolaylığı gibi konularda bir arayış içinde. Biz de bu beklentilere çözüm olmak adına; en kaliteli ve orijinal tahıl ve bakliyat tohumlarını uzmanlık ile seçiyor, Türkiye’de en ideal bölgelerde ektiriyor ve her pakette aynı hasatın mahsulünü homojen olarak tüketicilere sunuyoruz. Ürün portföyümüzde Gönen’den Baldo, Mardin’den Kırmızı Mercimek, Nevşehir Derinkuyu’dan Kuru Fasulye, Yozgat’tan Yeşil Mercimek, Antep’ten Bulgur gibi yöresinden gelen eşsiz lezzetler yer alıyor. Tüketicilerin önemli sorunlarından biri olan kelebeklenmeyi, kontrollü atmosfer teknolojimiz ile tamamen doğal yollarla çözdük. Ayrıca aç kapa kullanıma uygun kilitli ambalaj ile kullanım ve saklama kolaylığı da sağladık” diye konuştu.