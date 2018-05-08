TMSF Başkanı: Dumankaya, Alman firmaya satılacak

08 Mayıs 2018

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Dumankaya için Alman bir firma ile anlaşmak üzere olduklarını duyurdu. Gülal, şirketin yarım kalan inşaatları bitirmeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Kayseri'de Boydak Holding'in faaliyetlerine yönelik düzenlediği basın toplantısında konuşan Gülal, anlaşma sonrası 8 bin kişinin mağduriyetinin 10 gün içerisinde çözüleceğini ifade etti.

Gülal daha önce yaptığı açıklamada, satış sonrası bitmemiş inşaatların tamamlanarak mağduriyetlerin giderileceğini belirtmişti.

"Elimizde 960 şirket var" diyen Gülal, bunların aktif büyüklüğünün 50.3 milyar TL olduğu bilgisini paylaştı. Gülal, "Bu şirketlerde irtifa kaybı istemiyoruz; TMSF kayyumluğunda aktifler yüzde 12 büyüdü" değerlendirmesinde bulundu. Muhiddin Gülal, "Bizi en çok yoran inşaat, ciddi mağdur olanlar var Dumankaya ve Fi-Yapı'da; konsantrasyonumuz bunları çözmek" şeklinde konuştu.

"Her ihtimalde aksiyon alacağız"

Gülal şu bilgileri verdi: "Dumankaya'da yarım kalan 4 proje var toplamda iki grupta 8 bin mağdur var, mağduriyeti gidermek için çalışmaların sonuna geldik. Yarım kalan bu inşaatlarla ilgili attığımız bu adımda sorun olursa B planımız var, her halükarda seçim öncesi aksiyon alacağız."

"Bank Asya hariç kriz olmadı"

TMSF Başkanı, "16 yıllık süreçte Bank Asya hariç bankacılık krizi olmaması rezervimizi büyütmemizi sağladı, 34.7 milyar TL'lik rezervimiz var bu rezerv Avrupa'daki en büyük rezevlerden biri. 2001 sonrası devraldığımız 26 bankanın hakim ortaklarının borçlarını tahsil çalışmamız var; 23 milyar dolar tahsilat sağladık" diye konuştu.

Gülal, büyük grupların satışı ile alakalı mahkeme süreçlerini beklediklerini, 2018'de buna yoğunlaştıklarını dile getirdi.