TOBB ve Turkcell'den dijital kalkınmada kadınlara destek

24 Ekim 2017

Turkcell, TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde başlatılan ‘Geleceği Yazan Kadınlar' projesinde sona gelindi.



Teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağı ve Endüstri 4.0 dönemlerinden geri kalmamalarının ve istihdamının artırılmasının hedeflendiği "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin ödül töreninde, birincilik ödülü İstanbul'a gitti.



Gökçe Demir ve Hilal Şener'in geliştirdiği ‘Otizmo' adlı yazılım, giyilebilir cihaz aracılığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesi durumunda teşhis edilmesine imkan sunuyor.



İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin Yakın'ın uygulaması, çocukların sağlıklı ve kolay beslenebilmesi için ebeveynlere yardımcı olmayı amaçlıyor.



Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç'ın birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı proje ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Proje, 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor.

Birinciye istihdam hakkı

Birinci olan Geleceği Yazan Kadınlar ekibi, Silikon Vadisi'ni ziyaret ve teknoparklarda istihdam hakkı kazandı. Otizmo projesi, ticarileşme aşamasında Turkcell ve TOBB ile birlikte yola devam edecek. En çok beğeni toplayan iyi fikirler Turkcell Arıkovanı'nda fonlamaya açılacak.

Geleceği yazan 100 genç kadın Turkcell'li olacak

Gecede bir konuşma yapan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, şunları söyledi:

"Turkcell olarak Türkiye için insanımız için çalışıyor, toplumumuzdan aldığımızı yine toplumumuza geri vermek için çabalıyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olmak ve Türkiyemizi teknolojide üreten ülke konumuna getirmek. Bir o kadar önemli bir konu da kadınlarımızın yüksek değer sağlayan teknoloji sektöründe yer almaları. Maalesef kadın işgücünün ekonomiye yeterli katkı sağlayamaması en önemli eksikliklerimizden, o yüzden özellikle kadınlarımızın Endüstri 4.0 döneminde yazılım becerilerini geliştirmeleri son derece kritik.



Bu anlayış ve hassasiyetle bundan beş yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Geleceği Yazanlar' projesini TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler işbirliğiyle yeni bir perspektifle tekrar ele aldık. Böylece ‘Geleceği Yazan Kadınlar' projemiz ortaya çıktı. Önemli olan bu projeyi sürdürmek, bin 500 değil, 15 bin, 150 bin, 500 bin kadını yazılımla buluşturmak."



"Geleceği Yazan Kadınlar"da başarılı olan 100 girişimci kadına istihdam yaratarak Turkcell ürün ve servislerinin son kullanıcı testlerini yaptırmayı hedeflediklerini belirten Terzioğlu şöyle devam etti:



"İlk aşamada 6 ay sürecek tester kadınlar projesinde Türkiye'nin farklı bölge ve şehirlerinde yaşayan, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 100 Tester kadına uzaktan çalışma imkanı sunarak Turkcell Grup'ta istihdam edeceğiz. Aynı zamanda başarılı projeleri Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı'nda fonlamaya açarak kadınların girişimcilikle ilgili hayallerini ve fikirlerini gerçekleştirme imkanı sunacağız."

"Geleceği bugünden inşa etmemiz gerekiyor"

Yazılımın ekonominin en kritik becerilerinden biri olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şöyle konuştu:



"Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus fırsatını değerlendirebilmesi için odaklanması gereken iki temel husus var. Bunlardan birincisi insan kaynağını yeni sanayi devrimine uygun becerilerle donatmak, ikincisi ise kadınların ekonomik hayattaki varlıklarını artırmaktır. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi ile kadınlara yeni ekonominin en kritik becerilerinden olan yazılım geliştirme kabiliyetini kazandırmayı hedefledik.



Turkcell ve projeye katılan odalarımızla birlikte Türkiye'nin 18 ilinde bin 359 kadına mobil uygulama yazılımı geliştirme eğitimine katılma imkanı verdik. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcıların tümü bizlerin gözünde dereceye girdiler. Çünkü onlar Türkiye'nin dijital dünyadaki geleceğinde söz sahibi olmak için ilk adımı attılar. Umuyorum ki bu projede öğrendikleriyle yeni iş fikirlerini hayata geçirecek ve Türkiye'nin zenginleşmesine çok önemli katkılar yapacaklar.



Türkiye kalkınacaksa, zengin olacaksa, milli gelirimiz 25 bin dolara çıkacaksa, Türkiye'nin gündemine, odak noktasına girişimciliği koymalıyız. Bu işe başlamamızın sebebi işte buydu. Geleceği bugünden inşa ediyoruz. Kadın ve erkek girişimci sayısı yüzde 50-50 olmalı. Yoksulluk ve işsizlikten kurtulmanın yolu girişimcilerin artmasından geçiyor."

"Kadınlar büyük fark yaratacak"

Kadınların farklı bakış açılarının büyük fark yarattığını söyleyen TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras ise, "Kuruluşunun 10'uncu yılında TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak misyonumuzu, ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi olarak belirledik. Kadınların yazılım çağında geri kalmamasını ve mobil teknolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım öne geçebilmelerini sağlamak amacıyla ‘Geleceği Yazan Kadınlar' projesini başlattık. Kadınların özenli, dikkatli ve farklı bakmaları sayesinde özellikle uygulama geliştirme konusunda büyük fark yaratacaklarını düşünüyoruz. Bu konuda eğitilmeleri onlara global dünyanın kapılarını açacak" dedi.

"Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum"

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, şunları söyledi:



"Bugün ülkenin yarısı kadınlardan oluşuyor. Fakat TÜİK verilerine göre yüzde 28'i işgücüne katılıyor. Ben 40 milyonluk bir ülkede yaşamak istemiyorum. Ben 81 milyon nüfuslu bir ülkede yaşamak istiyorum. Bu yüzden TOBB ve Turkcell'in önderlik ettiği Geleceği Yazan Kadınlar Projesi'nin çok anlamlı buluyorum. Kadın girişimcilere ve kadınlara destek olan kurum ve kuruluşlara destek olalım. Ve uyanalım. Eğer uyanırsak, daha iyi bir ülkede yaşayacağız."



Kazanan projeler, aralarında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Evrim Aras, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı, TOBB Girişim Sermayesi Meclisi Başkanı Göktekin Dinçerler, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk'ün bulunduğu 9 jüri üyesi tarafından belirlendi.

"Devam edin ve dünyayı değiştirin"

Geleceği Yazan Kadınlar ödül törenine konuk konuşmacı olarak katılan Draper Üniversitesi'nin kurucusu ABD'li yatırımcı Tim Draper da kadın girişimcilere hayranlık duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:



"Kurduğum üniversiteye başvuranların yalnızca yüzde 6'sı kadınlardan oluşuyordu. Bu rakamı yüzde 10'a çıkardım ve katılan tüm kadınları üniversiteye aldım. Orada bir büyü, sihir oluştu. Dünyayı değiştirecek, hakim olacak kişiler girişimci kadınlardır. Günümüz dünyasında teknoloji her şeyi değiştirdi ve iletişim daha önemli hale geldi. Görüyoruz ki kadınlar iletişimde çok güçlü, daha iyi anlıyor ve değişimi sağlıyorlar. Kadın girişimcilere tavsiyem, çevrenizde sizi eleştiren olumsuz düşünenlere aldırış etmeyin. Kötü bir şey söylüyorlarsa olumlu düşünün ve bunu işinizde fırsata çevirin. Dayanıklı olun. İşinize devam edin ve dünyayı değiştirin."