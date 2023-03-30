TOBB ve Yemeksepeti, Adıyaman'da Ramazan ayı ve bayram boyunca yemek dağıtılacak

Türkiye’de hızlı ticaretin öncüsü Yemeksepeti ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Adıyaman'daki depremzedelere destek olmak amacıyla TOBB tarafından kurulan çadırda iftar yemeği dağıtma projesini hayata geçirdi.

TOBB çadırında Ramazan ayı süresince ve Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi 1.000 kişiye, 35 öğün yemek dağıtımı yapılmasına başlandı. İşbirliği kapsamında toplam 35.000 öğün yemek dağıtımı yapılmış olacak.

Ramazan ve bayram süresince devam edecek

Ramazan ayının ilk günü itibariyle başlayan yemek dağıtım organizasyonu, Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar devam edecek. Yemekler, özenle hazırlanmış menülerden oluşacak ve hijyen kurallarına titizlikle uygun bir şekilde hazırlanarak dağıtılacak.

Yemeksepeti ve TOBB'un bu anlamlı işbirliği ile Adıyaman'da yaşanan depremin ardından bölgedeki vatandaşlara yardımcı olunması amaçlanıyor. 1000 kişilik oturma kapasitesine sahip olan TOBB çadırında depremzedelerin, Ramazan ayında iftarlarını daha huzurlu ve rahat bir şekilde açabilmeleri hedefleniyor.

Deprem bölgesinde yardım çalışmaları devam edecek

Konuyla ilgili TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: "Yemeksepeti ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği sayesinde, Adıyaman'da yaşayan depremzede vatandaşlarımıza bu zor dönemde bir nebze de olsa katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize. Adıyaman dışında Elbistan, İslahiye, Kırıkhan ve İskenderun’da kurulan çadırlarımızda yemek dağıtım hizmetimiz devam ediyor. Bölgedeki çalışmalarımızı çok yönlü biçimde sürdürmeye devam edeceğiz.”

Yemeksepeti CEO'su Mert Baki ise "Adıyaman'daki depremzedelere yardım eli uzatmak amacıyla TOBB ile işbirliği yaparak, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca yemek dağıtımı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Yemeksepeti olarak depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeyi de sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.