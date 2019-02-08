Tofaş kârını artırdı, 140 milyon euro yatırım yapacak

08 Şubat 2019

Tofaş'ın 2018 yılı net kârı bir önceki yıla göre yüzde 3.7 artışla 1.33 milyar lira oldu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamaya göre, 2018 satışları da yüzde 6.5 büyümeyle 18.6 milyar liraya çıktı.

Bu yıl sonu için beklentilerini de açıklayan Tofaş; yurt içi hafif araç pazarını 380-400 bin adet, şirketin yurt içi pazar satışlarını ise 40-45 bin adet olarak öngörüyor.

Toplam üretim beklentisini 235-260 bin, ihracat adedini de 200-220 bin olarak açıklayan şirketin 2019 yılı yatırım öngörüsü ise 140 milyon euro seviyesinde.

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Kaynak: Reuters