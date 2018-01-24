Torun Sabancı’nın dönercisini ATA Holding alıyor

24 Ocak 2018

Kerim Ülker

Şevket Sabancı’nın torunu Can Köseoğlu’nun aileden bağımsız ilk girişimi Döner Stop, büyük hayallerle kuruldu. 2014’te kapılarını açan Döner Stop’a 100 milyon TL yatırım yapılacak ve 2015 sonuna kadar 15 şubeye ulaşılacaktı.

Markanın hedefleri ile ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Can Köseoğlu, yerli marka olarak yurtiçi ve yurtdışında fast food zinciri haline gelmek istediklerini ifade etmiş, bunun için CZK Lokantacılık İşletmeleri A.Ş. çatısı altında aileden bağımsız olarak restorancılık işine girdiğini ifade etmişti. Markanın genel müdürlük koltuğunda ise daha önce KFC gibi birçok uluslararası markanın da Türkiye operasyonlarını yürüten Nurhan Azizoğlu oturdu.

1 yıllık hedefe 4 yılda ulaşılamadı

9.5 milyon liralık sermayesi bulunan şirketin mağaza sayısı hedefi aradan geçen 4 yıla rağmen 10’da kaldı. Önceki gün de Rekabet Kurumu’na yansıyan bir gelişme daha yaşandı ve şirketin hisse yapısı değişti.

CZK Lokantacılık İşletmeleri adlı şirketin tamamını temsil eden payların Reklam Üssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık adlı şirket tarafından devralınması için masaya oturdu. Yani bir diğer deyişle Döner Stop’un tek sahibi Reklam Üssü adlı firma oldu.

Dönerci Usta’nın da sahibi

Peki Reklam Üssü adlı şirket kim? Bu şirket, Ata Holding’e ait. Burger King, Arby’s, Sbarro, Popeyes gibi uluslararası gıda devlerinin Türkiye operasyonlarını yöneten TAB Gıda’nın sahibi olan Ata Holding…

Reklam Üssü’nün yönetim kurulu başkanlığını Erhan Kurdoğlu, yardımcılığını da Korhan Kurdoğlu yapıyor. Her ikisi de Ata Holging’in sahipleri…

4 yılda hedeflerini tutturamayan Şevket Sabancı’nın torunu Can Köseoğlu’nun kurduğu Döner Stop’u gıda işinin profesyonel ailesi Kurdoğlu aldı. Hatırlatmakta fayda var. TAB Gıda’nın portföyünde Dönerci Usta markası var… Bu işle birlikte, dönerde ATA’nın ikinci markası oluyor.