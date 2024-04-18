Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satıldı
İstanbul’un en merkezi bölgelerinden birisi olan Esentepe’de bulunan Torun Tower Ofis binası 11.6 milyar TL artı KDV bedelle Denizbank tarafından satın alındı.
Haber Merkezi
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Torunlar GYO portföyünde bulunan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binasının 11.6 milyar TL artı KDV bedelle Denizbank tarafından satın alındığını duyurdu.
Bloomberg'ün aktardığına göre, şirketten Çarşamba akşamı KAP'a yapılan açıklamada, taşınmazın, belirlenen 12.4 milyar TL + KDV değerleme üzerinden yüzde 6.57 iskonto ile satıldığı kaydedildi.