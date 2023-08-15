Tosyalı Cezayir’li kamu şirketi Sonelgaz’ın doğalgaz boru ihalesini aldı

Cezayir’in hidro-karbona dayalı sektörleri dışında, sanayideki en büyük şirketi ve ihracatçısı olan Tosyalı Algerie üretime başladığı 2013 yılından bu yana ülkenin demir-çelik ihtiyacını karşılamaya devam ederken aynı zamandan gerçekleştirdiği katma değerli ihracat ile Cezayir ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. Çatısı altında entegre liman dahil 11 tesis bulunan Tosyalı Algerie, “Çubuk İnşaat Demiri”, “Filmaşin” ve “Spiral Boru” olmak üzere üç temel kategoride ürünler üretiyor. İnşaat sektörü, hidrokarbon taşımacılığı, otomobil endüstrisi, enerji ve gemi yapımı gibi birçok sektöre hizmet veriyor. Yaptığı üretimle Cezayir’in demir-çelik ithalatının yerli üretim ile ikame edilmesinde önemli rol oynuyor.

Ülkedeki enerji sektöründeki gelişmeleri de yakından takip eden Tosyalı Algerie, kısa bir süre önce Cezayir elektrik ve doğalgaz dağıtımından sorumlu devlet kurumu Sonelgaz’ın elektrik üretiminde kullanacağı doğalgazı santrale iletmek üzere inşa edeceği hatta kullanacak boru ihalesini aldı. Sadece yerel firmaların katılabildiği bu ihalede, Cezayir’in ayrılmaz bir parçası olan Tosyalı Algerie, erken termin ve rekabetçi fiyat özellikleriyle yerel bir üretici olarak tercih edildi. Yapılan ihale sonucu 711 x 9,5mm , X70M PSL2 kalitede toplam 70 km, dışı 3LPE, içi FCE kaplı gaz borusu (standart API 5L PSL2) 3 ay içerisinde Sonelgaz’a teslim edilecek. Bu proje doğalgaz borusu kategorisinde Tosyalı Algerie’nin Cezayir’de tedarikini yaptığı ilk iş olarak da öne çıkıyor. 1969 yılında kurulan Sonelgaz, yarım asırdır Cezayir’e hizmet vererek günlük enerji gerekliliğini karşılıyor. Köklü bir geçmiş, beceri ve bilgi birikimine sahip olan Sonelgaz, ulusal enerji politikasının uygulanmasına yaptığı katkıyla ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol oynuyor.

Yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı

Sadece Afrika'nın değil, Avrupa'nın da yüksek teknoloji ve enerji kullanımı açısından en verimli üretimini yapan entegre komplekslerinden biri olan Tosyalı Algerie, Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sanayi yatırımı. 5 milyon metrekareye yayılmış 11 tesisten oluşan Tosyalı Algerie kompleksi, ülke ekonomisinin sanayide can damarı olarak görülüyor. DRI teknolojisi sayesinde aynı zamanda dünyada yeşil ve çevre dostu çelik üreten tesisler arasında yer alan Tosyalı Algerie, yıllık 2,5 milyon ton kapasite ile dünyanın en büyük DRI üretim tesislerine ve DRI ile çalışan dünyanın en büyük ark ocağına sahip. Tosyalı Algerie ayrıca bu tesisle entegre olarak 200 bin DWT geminin bile yanaşabileceği ülkenin en büyük limanının alt yapısını yaparak işletmeye başlamış bulunuyor. Dördüncü etap yatırımı devam eden Tosyalı Algerie tüm yatırımlar tamamlandığında 8,5 milyon tona ulaşan yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi kompleksine dönüşecek.