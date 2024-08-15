Tosyalı Holding'den Angola'da çelik yatırımı

Angola Cumhuriyeti Maden Kaynakları, Petrol ve Gaz Bakanı Diamantino Pedro Azevedo, Angola'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio ve Angola'nın Petrol ve Gaz Üretim Şirketi Sonangol Yönetim Kurulu Başkanı Sebastiao Gaspar Martins, beraberlerindeki heyetle birlikte Tosyalı Demir Çelik İskenderun Tesisi'ni ziyaret etti.

Yıllık hedef: 10 milyon ton demir cevheri işlemek

Tosyalı Iron & Steel Angola, Angola Cumhuriyeti'ne ait petrol şirketi Sonangol ile gerçekleştireceği ortaklıkla mevcut demir cevheri yatırımına ilave olarak entegre bir demir çelik tesisi kurmak için işbirliği yapacak. Yeni yatırımıyla şirket 2 milyar ton demir cevheri rezervi bulunan bu projeyle fazlar halinde yıllık 10 milyon ton demir cevheri işleme kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

2027'de tamamlanması planlanan yeni çelik tesisiyle de madenden tesise uzanan değer zincirinin tamamına hakim tam entegre bir endüstri kompleksi hayata geçirilmiş olacak. Projeyle Angola'nın petrol ve doğalgaz dışı sektörlerdeki endüstriyel yatırımlarının da önünün açılarak yerel ekonominin daha yaygın bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni yatırımlarına yönelik konuşan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Tosyalı'nın Angola'ya olan inancının ve ülkenin başta demir-çelik ve madencilik olmak üzere petrol ve gaz dışı sektörlere yönelme stratejisine verdiğimiz güçlü desteğin altını bir kez daha çizdik. Angola'daki işbirliğimizin kapsamını genişleten bu yeni ortaklık yapısının her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.