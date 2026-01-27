Tosyalı’dan dünya DRI üretiminde yeni rekor

Tosyalı’nın Cezayir’deki 1. DRI modülü de 2025 yılı performansıyla dünya genelinde yıllık DRI üretiminde üçüncü sırada yer aldı. Böylece Tosyalı Algérie tesisleri, aynı yıl içinde birden fazla modülle küresel ölçekte üst sıralarda konumlandı.

Elde edilen bu rekor, aynı zamanda MIDREX teknolojisiyle donatılmış tek bir DRI modülünde dünya genelinde ulaşılan en yüksek yıllık üretim olma özelliğini taşıyor. Tosyalı, 2026 yılında söz konusu tesiste tasarım kapasitesinin de üzerine çıkmayı hedefliyor.

Türkiye’nin küresel çelik üreticisi Tosyalı, bugün 3 kıtada 50’yi aşkın tesis, yıllık 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesi ve 15 bin çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

“Yeşil çelikte küresel konumumuzu güçlendiriyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yatırımların sürdürülebilirlik odağında şekillendiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak, Cezayir’deki tesisimizde daha düşük karbon salımı sunan DRI yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2020 yılından bu yana her yıl dünya DRI üretim rekoru kıran Tosyalı Algérie tesisimiz, ikinci DRI modülünün devreye girmesiyle birlikte dünyanın en büyük ikiz DRI tesisine sahip konuma ulaştı.

İkinci DRI tesisimiz, hem doğal gazla hem de küçük bir modifikasyonla %100 hidrojenle çalışabilen, dünyada ticari üretime geçen ilk tesis olma özelliğini taşıyor. 2025 yılında elde ettiğimiz 2,43 milyon tonluk dünya rekoru ve ilk DRI modülümüzün dünya üçüncülüğü, sürdürülebilirlik ve ölçek odaklı yatırım stratejimizin başarısını tescilledi.”