Tosyalı'dan lojistikte önemli hamle: AD Ports Group ile imzalar atıldı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Tosyalı Holding, 3 kıtada Türkiye, Cezayir ve Angola'da sayıları 30'u bulan tesisinde 15 bin çalışanı ile demir-çelik sektöründe gösterdiği faaliyetlerle birlikte sanayi ve endüstri bölgeleri yönetimi ve liman işletmeciliğinde de uluslararası düzeyde örnek işlere imza atmayı sürdürüyor.

İhracatı artırma hedefi

İskenderun ve Cezayir'deki liman işletmeleri ve devam eden yeni liman yatırımlarına ek olarak, Erzin'de de liman yatırımı bulunan Tosyalı, bu konularda yaptığı iş birlikleriyle gerçekleştirdiği ihracatı daha da artırmayı amaçlıyor.

Anlaşma; AD Ports Group'un Tosyalı ile ihracat operasyonlarını desteklemek için yeni liman tesislerine potansiyel olarak ortak yatırım da dahil olmak üzere geniş bir nakliye, lojistik, limanlar ve nakliye hizmetleri yelpazesinde iş birliği yapması için bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor.

AD Ports Group, 2022 yılında bir dizi stratejik satın alma ve ortak girişim yoluyla nakliye filosunu ve lojistik operasyonlarını genişleterek Tosyalı'yı hızla büyüyen çelik üreticisi için ideal bir ortak olarak konumlandırmış bulunuyor.

İş birliğinin Türkiye'nin ihracatına katkı sağlama potansiyeli

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Ürünlerimizi pazara hızlı ve verimli bir şekilde ulaştırabilecek nakliye ve lojistik tesisleri devreye sokma ve ülkemiz ihracatının büyümesine katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda, güçlü bir ortak olduğuna inandığımız AD Ports Group ile önemli bir iş birliğinin ilk adımını attık" ifadesini kullandı.

Tosyalı Holding olarak, ürünlerini hızlı ve etkin bir şekilde pazara sunabilecek, Türkiye'nin ihracatının büyümesine katkıda bulunabilecek nakliye ve lojistik tesisleri devreye almayı hedeflediklerini bildiren Tosyalı, AD Ports Group'un da uluslararası hedeflerimizle eşleşen ve birinci sınıf bir filo tarafından desteklenen geniş bir hizmet ve uzmanlık yelpazesi sunan güçlü bir ortak olduğunu kaydetti.

Tosyalı, iş birliğinin Türkiye'nin ihracatına katkı sağlama potansiyeline işaret etti.

AD Ports Grup Genel Müdürü ve Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mohamed Juma Al Shamisi ise AD Ports Group'un, Türkiye'nin lider çelik şirketi ve Afrika'nın en büyük çelik üreticisi Tosyalı ile bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Anlaşmamız; yenilikçi dijital teknoloji ile desteklenen eksiksiz bir nakliye, lojistik ve liman hizmetleri paketi sunmamızı sağlıyor. Bu nitelikteki küresel anlaşmaları sürdürmemizi sağlayan BAE liderliğinin desteği ve rehberliği için minnettarız" değerlendirmesinde bulundu.