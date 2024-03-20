Toyota, 10 milyar $’a tarihin ilk fütüristik deney kentini kuruyor

Emre ERGÜL

İsmi “Woven City.” Türkçesi “Dokuma Şehri.” Japon otomotiv devi Toyota, 10 milyar dolara kurduğu bu fütüristik şehirde, insanlığın geleceğini dokuyacak. Şirketin ilk olarak 2021’de duyurduğu Woven City, başkent Tokyo’nun da bulunduğu Honshü adasındaki Fuji Dağı’nın eteklerine kuruldu.

“Kitlesel insan deneyi” sloganıyla pazarlanan şehir, aslında sürücüsüz araçların turlayacağı “çevre dostu bir açık hava laboratuvarı.” Şirket şehirdeki ışıklar, binalar ve yollardaki sensörler tarafından yönlendirilen enerji tasarruflu otonom araçlarını test ederken; bir yandan da veri toplayacak.

Akıllı araçlar olur da robotlar ve Hollywood filmlerinde sıkça gösterilen akıllı evler olmaz mı… Şehrin tamamında Japon mimarisine uygun olarak ahşaptan yapılan, hidrojenle çalışan, emisyonları azaltan akıllı evler bulunacak ve yaklaşık 2 bin kişi “Dokuma Şehri”nde gelecekte yaşamayı deneyimleyecek. Üstelik bu bahsettiğimiz şeyler çok da uzak bir tarihte yaşanmayacak. “Dokuma Şehri”nin ilk sakinleri, bu yazın sonunda akıllı evlerine yerleşmeye başlayacak.

Toyota yetkilileri, bu sayede insanların fütüristik bir dünyada yaşama verdiği tepkileri de gözlemlemiş olacak. İngiliz basınına konuşan Toyota Başkanı Akio Toyoda şunları söyledi: “Bunun gibi küçük ölçekte bile olsa sıfırdan eksiksiz bir şehir inşa etmek, şehrin altyapısı için dijital işletim sistemi de dahil olmak üzere geleceğin teknolojilerini geliştirmek için eşsiz bir fırsat oldu.” “İnsanların, binaların ve araçların hepsinin birbirine bağlı olması ve veri ve sensörler aracılığıyla iletişim kurması sayesinde, bağlantılı yapay zekâ teknolojisini hem sanal hem de fiziksel alanlarda test edebileceğiz ve potansiyelini en üst düzeye çıkarabileceğiz.”