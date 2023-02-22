Toyota'dan çalışan maaşlarına 20 yılın en büyük zammı

Toyota Motor, BOJ'un politika değişikliği için ücret-fiyat sarmalına yönelik kanıtlar görmek istediği bir dönemde, çalışan ücretlerine son 20 yılın en büyük zammına yaptı.

Toyota, işçi sendikalar ile müzakerelerin ilk turunda taban aylıkları ve ikramiyeleri kapsayan ücretin artırılmasını kabul etti.

Müzakerelerin tamamlanması için Mart'a kadar süre bulunduğu ortamda Toyota, 2021 ve 2022'nin ardından 2023 için de sendikaların tüm taleplerini "evet" dedi.

Toyota yaptığı açıklamada, ikramiyelerin bu yıl aylık maaşın 6,7 katına eşit olacağını belirtirken, çalışan ücretlerine yapılan zammın oranını belirtmedi. Sendika tarafından yapılan açıklamada da ücret artışının son 20 yılın en büyüğü olduğu vurgulandı.