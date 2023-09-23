Trabzon Port Avrupa’nın en iyi işvereni seçildi

Great Place to Work’ün “Avrupa’nın En İyi İşverenleri” listesi Lüksemburg’da gerçekleşen törenle açıklandı. Trabzon Port, 150 şirket arasında zirveye oturdu. Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Port’un Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, “Avrupa'nın En İyi İşyeri olmak büyük bir sorumluluk. Ülkemizi burada birincilikle temsil edebildiğimiz için çok mutluyuz. Milletimizin birliği, inanç, gelenek ve kültürümüzün yaşatılması için milli ve manevi değerlerimizin bilincindeyiz. Başkalarının takip edeceği bir örnek oluşturmak bizim sorumluluğumuzdur. Çalışmalarımıza yaklaşımımızla başkalarına örnek olmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.