Trakya’da Şah kartal ve leylekler için koruma seferberliği: GPS ile takip edilecekler

Şah Kartal ve Leylek gibi göçmen kuşların korunmasına yönelik başlatılan projeyle türlerin izlenmesi, yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesi ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Uydu verileri sayesinde kuşların göç yolları, konaklama ve beslenme alanları haritalanacak. Böylece korunması gereken habitatlar ve biyoçeşitliliğe yönelik tehditler bilimsel temellerle belirlenecek.

Elektrik direkleri güvenli hale getiriliyor

Kuşların yoğun olarak yuvalandığı bölgelerdeki enerji hatları da proje kapsamına alındı. TREDAŞ, leylek yuvalarının bulunduğu elektrik direklerine platformlar kurarak kuşların güvenli üremesini sağlamayı, yuvalara yakın hatlarda izolasyon çalışmalarıyla çarpılma riskini azaltmayı hedefliyor.

Şah Kartal: Ekosistemin kritik yırtıcısı

Nesli dünya genelinde tehlike altında olan Şah Kartal (Aquila Heliaca), Trakya bölgesinde üreyen nadir kuş türleri arasında yer alıyor. Popülasyon kontrolünden, hastalık yayılımının engellenmesine kadar birçok ekosistem hizmeti sunan bu yırtıcı tür, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de sayılarının 42 ila 180 çift arasında olduğu tahmin ediliyor.

Leylekler doğa dostu tarımı destekliyor

Leylekler, tarım alanlarında zararlı popülasyonları kontrol altına alarak pestisit kullanımını azaltıyor. Sulak alanlar, çayırlar ve kırsal yerleşimlerde yuvalanan bu kuşlar, aynı zamanda doğa turizmi açısından da bölgeye katkı sağlıyor.

Canlı yayın ve toplumsal farkındalık

Proje, sadece bilimsel izlemeyle sınırlı kalmayacak. Leylek ve Şah Kartal yuvalarına yerleştirilecek canlı yayın kameraları sayesinde hem kamuoyunun ilgisi artırılacak hem de doğal davranışlar, üreme süreçleri ve tehditler kayıt altına alınacak. Ayrıca medya ve eğitim kampanyalarıyla doğa koruma bilinci yaygınlaştırılacak.

TREDAŞ, Trakya Üniversitesi ve DKMP’nin iş birliğiyle yürütülecek bu proje, enerji ve doğa koruma alanında kamu-özel sektör uyumuna örnek teşkil ediyor. Elde edilecek veriler, Türkiye’nin tür koruma stratejilerine ve sürdürülebilir habitat yönetimine de katkı sağlayacak.