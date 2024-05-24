Transfer hizmetinde yüzde 15 indirim

Enuygun, bu kampanya ile birlikte havalimanı transferi de dahil tüm transfer rezervasyonlarında kolaylık sağlıyor. Şoförlü transfer hizmeti sunan Enuygun'un transfer kampanyası kalabalık gruplar ve aileler için de avantaj sunuyor.

Enuygun mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden yapılacak transfer rezervasyonlarında geçerli olan yüzde 15 indirim ile kullanıcılar uygun fiyata seyahat edebilecek. Enuygun kullanıcıları TRANSFER15 kodunu kullanarak yapacakları tüm transfer rezervasyonlarında avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.