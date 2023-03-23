Trendyol 500 milyon TL’lik Adana merkezini 2 ay erken açtı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN/ADANA

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren bin 300 gönüllüsüyle bölgede çalışan Trendyol, Adana’da açtığı 20 bin metrekare kapalı alana sahip yeni aktarma merkeziyle yardımları sorunsuz ulaştırmayı hedefliyor. Yatırım tutarı 500 milyon liraya mal olan ve günlük 400 bin ton ürün çıkış kapasitesine sahip merkezde, 154 kişilik ekip koordinasyonu sağlıyor. Depremden sonra bölgedeki 32 şubesiyle hizmet veren Trendyol, deprem bölgesindeki satıcıların ürünlerini komisyonsuz alıcılara ulaştırıyor.

Ülke genelinde toplam 15 aktarma merkezleri olduğunu belirten Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Deprem nedeniyle 2 ay erken açtığımız Adana’yı HUB yapacağız. İlk 20 gün sadece yardım aktarma merkezi olarak kullandık. Şu an 154 kişi olan ekibimizi de 3 yıl içinde iki katına çıkaracağız. Bölgeye yatırımlarımız sürecek” dedi. Bölgede toplam 3 yılda 70 milyar liralık iş hacmi yaratmak istediklerini açıklayan Çetin, desteklerini 3 yılla sınırlı tutmayacaklarını vurguladı. Çetin, “Süreç devam etmeli. Bölgedeki 35 bin satıcımızı bu yıldan başlayarak Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışı satışlarına başlatmayı ve tüm dünyada satış yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için de teknoloji, eğitim ve dil entegrasyonu başta olmak üzere her türlü desteği vereceğiz” dedi. Toplam iş hacimleri içerisinde bölgenin payını yüzde 10 olarak aktaran Çetin, “Geçen yıl bölgede 10.5 milyar lira gibi bir ticaret hacmimiz vardı, bu yılki hedefimiz 16 milyar liraydı. Amacımız bölgenin ayağa kalkması için elimizden ne geliyorsa yapmak” diye konuştu.

(Soldan sağa) Trendyol Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Beti Yuhay Almozlino, Trendyol Grubu Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Express’ten Sorumlu Başkan Ömür Batu Şengül, Trendyol Go’dan Sorumlu Başkan Austin Kim, Trendyol Grubu Pazarlama İletişimi Direktörü İrem Yılandil

Sisteme bölgeden 9 bin yeni satıcı girdi

81 ilde 350 bin satıcı ile çalıştıklarını aktaran Çetin, deprem bölgesindeki 35 bin satıcıya 9 bin yeni satıcı daha eklendiğini belirtti. 11 ilden Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta ticaret ağının şu an kapalı olduğunu dile getiren Çetin, şu bilgileri verdi: “İlk gün ekibin yüzde 90’ına ulaştık. Adıyaman’da 3 ortağımızı aileleriyle birlikte kaybettik. Deprem olur olmaz önce kendi yaralarımızı sardık, sonra bölgenin yaralarını sarmak için sahaya çıktık. Bu dönemde ticaretin durmaması için e-ticaret çok önemli bir kanaldı. Biz de e-ticaretin depo yönetimini en iyi bilenlerdeniz. Bölgedeki 14 şubemizi dijital şube, mobil şube gibi aksiyonlarla hemen faaliyete geçirdik. 3 aktarma merkezimizde ilk günden itibaren devlet koordineli hizmet veriyor. Lojistik deneyimlerimizi sahada kullanıyoruz.”

Bölgedeki üretim hacmi 3 kat artırılacak

Trendyol markalı ürünlerin tüm Türkiye’deki 420 üretici tarafından, 4 bin yerli işletmede üretildiğini vurgulayan Çetin, “Bölgede, Trendyol markalı ürünleri üreten 18 fabrika, 65 atölye ve 4 binden fazla çalışan bulunuyor. Bölgeye ciddi istihdam ve ticari katkı sağlayan bu işletmelerimizin tekrar ayağa kalkarak üretime başlaması için tüm gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar bölgedeki Trendyol markalı ürün üreticilerimize sağladığımız geliri bir önceki seneye göre 3 kat artırarak yaklaşık 1 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Binlerce yeni işletmeye ‘umut’ oldu

Bölgede 35 bin satıcı, 3 bin restoran ve 250 market iş ortakları olduğunu ifade eden Trendyol Grubu Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil, satıcılara destek olması için 50 e-ticaret danışmanlarını bölgede görevlendirdiklerini belirtti. Çoaygil, şimdiye kadar bölgedeki satıcılara verdikleri, 0 komisyon, vade süresi, reklam, özel eğitim ve danışmanlık programları desteklerinin 200 milyon lirayı bulduğunu belirtti.

2.5 milyon kişiye sıcak yemek

Depremden etkilenen vatandaşların sıcak yemek ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Trendyol Yemek ve Market ekiplerinin hızlı bir şekilde koordine olduğunu ifade eden Trendyol Go’dan Sorumlu Başkan Austin Kim, afet bölgesindeki restoranların ihtiyaç duyduğu malzemelerin Trendyol iş ortağı olan marketlerden temin edilerek karşılandığını söyledi. Kim, “Şimdiye kadar yaklaşık 2.5 milyon kişiye sıcak yemek ve temel gıda desteği verdik” dedi.

Çalışanları ve iş ortaklarına 37 milyon TL’lik destek

Afet bölgesinde toplamda bin 200 çalışan, kurye ve taşıyıcı iş ortakları bulunduğunu ifade eden Trendyol Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Beti Yuhay Almozlino, “Bölgedeki çalışma arkadaşlarımıza 18 milyon lira, lojistik iş ortaklarımıza 19 milyon lira deprem yardımı yaptık. Tüm ekibimize ve yakınlarına düzenli olarak psikolojik ve medikal destek vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Hatay da Yarının Köyleri Projesi’ne dahil edildi

Kasım ayında UNDP iş birliğinde kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Yarının Köyleri projesini başlattıklarını hatırlatan Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Yarının Köyleri projemiz kapsamında belirlemiş olduğumuz iki köy Adana ve Diyarbakır’daydı. Adana ve Diyarbakır merkezlerimize ek olarak Hatay’ı da ekliyoruz” dedi. Trendyol, bu projeyle 5 yıllık bir planla 10 ilde 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

En fazla destek Hindistan’dan

Yurt dışından afet bölgesine destek olmak isteyenler için 250’den fazla çalışanın yoğun emeği ile 48 saat içinde earthquake.trendyol.com uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Çağlayan Çetin, “Şimdiye kadar 1 milyonu aşkın kişi siteyi ziyaret etti.

70’ten fazla ülkeden kullanıcı earthquake.trendyol.com aracılığıyla hem yardım malzemesi hem de dijital kartlar aracılığıyla maddi desteklerini ulaştırdılar. En fazla destek veren ülkeler arasında ilk sırayı Hindistan aldı” dedi.