Trendyol, Almanya'nın Instagram'da en çok konuşulan markaları arasına girdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, Storyclash Influencer Pazarlama Platformu'nun influencerların Instagram'daki bahsedilme sayılarını baz alarak hazırladığı listede 1. sıraya yerleşerek önemli platformları geride bıraktı. Aynı zamanda listeye giren tek Türk markası da Trendyol oldu.

Öte yandan, daha önce dünyanın önde gelen internet sitesi trafik ölçümleme ve analiz servisi SimilarWeb, Almanya'da en çok ziyaret edilen internet siteleri listesini açıklamıştı.

Trendyol, SimilarWeb'in Digital 100 Almanya listesinde moda kategorisinde ziyaret ve etkileşim oranlarıyla en hızlı büyüyen ikinci platform olarak yer almıştı. SimilarWeb’in verilerine göre, Trendyol trafiğini yüzde 266 artırmıştı.

Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyor

Verilen bilgiye göre, Trendyol, Almanya'daki müşterilerine "trendyol.com/de" ve "trendyol.com/en" aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesiyle buluşturuyor.

Yerli üretimi ve üreticileri destekleyerek, Türkiye'ye döviz girişini artırmak için e-ihracat çalışmalarına hız kazandıran Trendyol, 50'den fazla global e-ticaret platformu aracılığıyla yerli üreticilerin ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki müşterilere ulaştırıyor.

Trendyol, yerli üreticilerin 100 ülkeye e-ihracat yapmasını sağlıyor.