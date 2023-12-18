Trendyol, ‘dijital merkez’ ile değerleri koruyacak

Proje ile köylerde kurulacak dijital merkezler aracılığı ile yereldeki teknolojik imkanların güçlendirilmesi, üretimin ve istihdamın artırılması, kültürel değerlerin korunarak kırsal kalkınmanın desteklenmesi planlanıyor. Adana’nın ardından Diyarbakır ve İzmir’de de dijital merkez açılacak projede beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, “Adana Kürkçüler’de Türkiye’nin dört bir yanındaki köylere dijital dönüşüm fırsatı sağlamak için başladığımız projenin ilk dijital merkezini açtık. Projemiz de bu yaklaşımımızdan ve yerel kalkınmaya destek olma hedefimizden doğdu” dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da “Dijital araçlar kalkınmada güçlü müttefiklerdir. Bu merkez; en gencinden en yaşlısına kadar toplumun tüm üyelerine dijital beceriler konusunda eğitim vererek ve farklı yerel ürünler için küresel pazarları açarak, yereldekilerin gelirlerini desteklemeye, fırsatları eşitlemeye ve köy ile şehir arasındaki yaşam kalitesi uçurumunu kapatmaya yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Projenin pilot uygulama alanı olan Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise “Bu merkeze ev sahipliği yapmaktan ve merkezin Adana'nın dört bir yanındaki kırsal kesimin yanı sıra depremden büyük zarar gören komşu Osmaniye ve Hatay’daki kooperatiflere de hizmet vermesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Dijital merkez, gurur duyduğumuz yerel ürünlerimize hak ettikleri küresel itibarı kazandırmak için bize paha biçilmez bir fırsat sunuyor” dedi.