Trendyol iki ayda 4,5 milyon ürünü dünya pazarıyla buluşturdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol, mart ve nisan ayına ilişkin e-ihracat verilerini açıkladı.

Yerli üretici ve satıcılar, Trendyol'un yeni nesil e-ticaret deneyimiyle yurt dışına açılmaya devam ediyor. Nisan ve mayısta Türk satıcılar, yaklaşık 4,5 milyon ürünü uluslararası pazarlara ulaştırdı. En çok satış yapılan ülkeler Suudi Arabistan ve Azerbaycan olurken, Türk ürünlerine en çok ilgi gösteren şehirler arasında Riyad, Cidde, Bakü, Dubai, Mekke ve Abu Dabi yer aldı.

Körfez bölgesi, alt-üst takım; Azerbaycan, tişört; Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile Almanya ve Avusturya ise elbise ihtiyaçlarını Türkiye'den karşıladı.

Kocaeli ilk kez ilk 10'da

Trendyol ile dünya pazarlarına açılan şehirlerde Gaziantep, Denizli, Adana ve Mersin başı çekti. Kocaeli ise ilk kez en fazla ihracat gerçekleştiren 10 şehir arasına girdi.

Şirketin Körfez bölgesine yönelik Ramazan kampanyası, e-ihracata olumlu yansıdı. Türk satıcılar, Ramazan ayında Körfez bölgesinde 1 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi. Körfez bölgesine yönelik satışlar, tüm satışların yüzde 25'ini oluşturdu.

Trendyol ile e-ihracat yapan Türk satıcılar, geçen yıl 650 milyon dolarlık bir ihracat hacmi gerçekleştirdi. Trendyol, mikro ihracat çözümleriyle 2023 yılı mayıs ayından bu yana 90 binden fazla satıcısını ihracatçı haline getirdi.

Şirket, sivil topluma destek olma misyonuyla başlattığı "Sepette İyilik" projesiyle de e-ihracata katkıda bulunuyor. Trendyol, Sepette İyilik'e dahil olan ve e-ihracata uygun Sivil Toplum Kuruluşları'nın yurt dışı pazarlara açılmasına destek olarak, pozitif etkisini globale yayıyor.