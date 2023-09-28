TSKB, Cumhuriyet’in yeni yüzyılında dönüşüme odaklandı

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her yeni yatırımın sürdürülebilirlik prensiplerine göre yapılması ve yeşil dönüşümün hızla başarılması için etki alanımızı genişletme kararı aldık. Ankara’daki yeni kalkınma üssümüzün Türkiye’nin nitelikli ve sürdürülebilir büyüme rotasında önemli bir referans noktası olacağına inanıyoruz” dedi.

TSKB’nin Net-Sıfır emisyonlu gelecek yolunda etkili bir çözüm ortağı olduğunun altını çizen Bilgiç sözlerine şöyle devam etti, “2022’nin başından bu yana sendikasyon kredilerimiz ve 4. sürdürülebilir tahvil ihracımız da dahil olmak üzere, uluslararası kalkınma finansmanı kurumları, finansal kurumlar ve yatırımcılardan toplam 1 milyar 420 milyon USD tutarında fonu ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz.

Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim teknolojileri, döngüsel ekonomi ve cinsiyet eşitliği temalı bu kaynakların hemen hepsi kendi alanında ilkler içeriyor. Yeşil dönüşüm ve sermaye piyasaları odaklı yenilikçi kaynak anlaşmaları üzerinde çalışırken, uluslararası kalkınma finansmanı kurumlarından deprem temalı toplam 450 milyon dolar kaynak temini görüşmelerimiz sürüyor."