TSKB ikinci kalkınma üssüyle Ankara’da

Türkiye’de sürdürülebilir bankacılığın öncü kuruluşu olan TSKB, ikinci merkezini Ankara’da açtı. İştirak şirketlerini de Ankara yerleşkesinde bir araya getiren banka, iş ortaklarına kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetlerinin tümünü sunacak bir yapı kurdu.

Açılışta konuşan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç: “Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında her yeni yatırımın sürdürülebilirlik prensiplerine göre yapılması ve yeşil dönüşümün hızla başarılması için etki alanımızı genişletme kararı aldık. Ankara’daki yeni kalkınma üssümüzün Türkiye’nin nitelikli ve sürdürülebilir büyüme rotasında önemli bir referans noktası olacağına inanıyoruz” dedi.

“Etki alanımızı genişletme kararı aldık”

Genç Cumhuriyet’in planlı kalkınma döneminde kurulan ve Türkiye’nin nitelikli sürdürülebilir kalkınmasına destek misyonuyla 73 yıllık tarihi boyunca önemli görevler üstlenen TSKB, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara’da yerleşik bir ofis açarak iş sürekliliğini ve etki alanını güçlendirme kararı aldı. TSKB Ankara ofisinin açılışında konuşan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında, ülkemiz kalkınmasını daha da ileri taşımak için her yeni yatırımın sürdürülebilirlik prensiplerine göre yapılması ve yeşil dönüşümün başarılması hedefiyle etki alanımızı genişletme kararı aldık.

Ankara yerleşkemizin Anadolu’da sürdürülebilir finansmana ve yüksek uzmanlığa erişimi kolaylaştırarak bu iklim kriziyle mücadeleye önemli katkı vereceğine inanıyoruz. Burada kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı alanındaki çalışmalarımızın yanı sıra danışmanlık hizmetleri de sunacağız. İştiraklerimizi de buluşturduğumuz yeni ofisimizde çok deneyimli bir kurucu ekip görev alıyor” diye konuştu.