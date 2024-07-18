TSKB’ye 190 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), iki ayrı dilimde uluslararası 14 bankadan toplam 190 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi temin etti. Kredinin yenileme oranı %155 oldu. 17 Temmuz’da imzalanan 49 milyon dolarlık ve 130 milyon euroluk kredi anlaşmasına 11 ülkeden 14 banka katıldı. Katılımcı yeni banka sayısı 6 olurken, sağlanan kredinin bölgesel dağılımı; Avrupa yüzde 40, Ortadoğu yüzde 40, Asya yüzde 9 ve ABD yüzde 11 olarak gerçekleşti.

Koordinatörlüğünü Commerzbank AG’nin gerçekleştirdiği sendikasyon kredisinin katılımcıları arasında, Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Doha Bank Q.P.S.C, ABC International Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., Commerzbank AG, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), ING Bank N.V., Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Ziraat Bank Azerbaijan, Morgan Stanley, Erste Group Bank AG ve Raiffeisen Bank International AG gibi prestijli bankalar yer alıyor.

Sendikasyon kredisi ile ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, "Türkiye’nin ilk kalkınma ve yatırım bankası olarak, 74 yıldır ülkemizin nitelikli ve kapsayıcı kalkınması için çalışıyoruz. Uluslararası kalkınma finansmanı kurumları ile global finans kurumlarından sağladığımız kaynaklarla Türkiye’nin yeşil dönüşüm hedeflerinin gerçekleşmesine desteğimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda her yıl temin ettiğimiz sendikasyon kredisini, bu yıl da başarılı bir şekilde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 190 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredimizi sektörün üzerinde bir yenileme oranı ile kapatacağız. Sendikasyon kredisi katılımcı kurumlarımıza ülkemiz ve Bankamıza gösterdikleri güven için teşekkür ediyor, iş birliğimizin artarak devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bankamızın 75. Yılına yaklaşırken, ülkemizin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimini desteklemeye devam edeceğiz.”