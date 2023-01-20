Tüketici esnek olmaya devam ediyor

Tüm dünyada yükselen enflasyon ve enerji krizi endişeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Araştırmalar her ne kadar ekonomik gelişmelerin tüketici davranışlarını etkilemeye devam edeceğini gösterse de uygun maliyetin tüm tüketiciler için “tanımlayıcı etken” niteliğinde bir endişe kaynağı olmadığının da altını çiziyor. EY tarafından gerçekleştirilen Geleceğin Tüketici Endeksi, tüketicilerin harcama ve yaşam tarzı tercihlerinin maliyetin yanı sıra başka faktörler tarafından da şekillendirildiğini gösteriyor. EY Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Kaan Birdal, “Araştırmanın önemli bulgularından bir tanesi, tüm dünyanın karşı karşıya olduğu değişimler göz önüne alındığında tüketicilerin hala esnek olmaya devam edebilmelerini göstermesi” diyor. Çalışma tüketicileri 5 kategoride ele alıyor:

1 Önce uygun maliyet: Fiyat ve maliyetlere güçlü bir şekilde odaklanan bu tüketiciler, harcamalarını temel ürünlere odaklıyor ve moda trendlerini takip etme ihtiyacı hissetmiyorlat. Araştırmaya göre bu gruptaki tüketicilerin yüzde 71’i ellerindekini tamir edebilecekken yeni bir ürün almak istemiyor.

MARKALAR NE YAPMALI?

Fiyatı optimize etmek ve seçimi kolaylaştırmak için portföyleri, stok ve kategorileri basitleştirin. Temel kategorilerde daha düşük fiyatlı alternatifleri arttırın.

Karmaşık dijital sadakat programları yerine satış noktalarında promosyonlu fiyat teklifleri geliştirin.

Maliyetleri azaltabilecek enerji tasarruflu ve sürdürülebilir ürünler alanında yenilik ve eğitimlere yönelin.

2Önce gezegen

Daha iyi bir gelecek için sürdürülebilir seçimlere yönelen tüketiciler daha sürdürülebilir olmak için alışkanlıklarının çoğunu değiştiriyorlar. Sürdürülebilir ürünler için daha fazla ödemeye hazır olduklarını söyleyenlerin oranı, yüzde 58. Yüzde 30’u daha sürdürülebilir olabilmek için daha az satın alma eğiliminde.

MARKALAR NE YAPMALI?

Değer zinciri boyunca izlenebilirliği sağlayın ve sürdürülebilirlik etkisini şeffaf bir şekilde raporlayın.

Ambalaj kullanımını azaltan sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir ürün ve çözümlere yatırım yapın.

3 Önce deneyim

Hayatı yarın için değil, bugün için yaşayan bu tüketicilerin yaklaşık 3’te 1’i ev dışı eğlence etkinliklerine veya tatillere daha fazla harcama yapma eğiliminde. Bu gruptaki tüketicilerin çevrim içi hizmetlere abonelik olasılıkları çok daha yüksek ve yüzde 41’inin çevrim içi oyun hizmetlerine aboneliği var.

MARKALAR NE YAPMALI?

Ürünlerde kalite ve farklılaşmaya odaklanın.

Benzersiz fırsatlar yaratmak, ürünlere değer ve deneyim eklemek için ürünler etrafında hizmetler sunun.

Marka bağlılığı yoluyla özgünlük ve eğlence sunmak için dijital kanallarda yenilikçi araçlar kullanın.

4Önce sağlık

Önceliği sağlık olan bu gruptaki tüketiciler, fiziksel ve zihinsel sağlıklarına öncelik veriyor. İklim değişikliği ile mücadeleyle birlikte sağlık ve refahın toplumun en önemli konuları olduğunu düşünüyorlar. Yüzde 54’ü, gelecek yıllarda satın alma davranışlarını yönlendiren temel bir faktör olarak sağlık ve zindeliğe öncelik vermeyi planlıyor.

MARKALAR NE YAPMALI?

Zihinsel ve fiziksel sağlık faydaları sunan yenilikçi ürünler geliştirin, bilimsel olarak desteklenen sağlık bilgilerini değerlendirin.

Sağlıklı ürün tekliflerini tamamlamak için diyet ve spor tavsiyesi gibi hizmetler sunun.

Ödeme ve teslimat için temassız dijital hizmetlerden yararlanın.

5 Önce toplum Önceliği toplumun faydasına veren bu gruptaki tüketiciler, sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir gezegenle mümkün olduğunun da farkındalar. Üretimi etik değerler gözetilerek gerçekleştirilmiş ürünlere büyük ilgi gösteren bu grubun yüzde 70’i organizasyonların etik davranıp davranmadıklarına dikkat ediyor ve satın alma kararlarını buna göre veriyor. Daha sürdürülebilir seçimler yapmalarına yardımcı olmak için daha fazla bilgi talep edenlerin oranı, yaklaşık 3’te 2.

MARKALAR NE YAPMALI?

Bu gruba dokunmak için ürün portföyünüzü ve tedarik zincirinizi yerele odaklayın.

Girişim ve faaliyetlerinizin topluluklara fayda sunmasını sağlamak için politika yapıcılarla etkileşime geçin.

Ürün ve hizmetlerinizi insanların önemsediği yerel değerlerle ilişkilendirin.

Ürün çeşitliliği azaldı

İpsos tarafından yapılan araştırmada ise geçmiş yıllarda sürekli artış eğiliminde olan farklı ürün alım adedinin ilk kez gerilediği görüldü. Bu da hanelerde ürün çeşitliliğinin azaldığını gösteriyor. AB’de düşüş daha fazla AB grubunda ürün çeşitliliği daha fazla düşerken ürünlere yapılan toplam harcama da daha az artış gösterdi. Hanede daha fazla düşen bu harcama dışarıdan yeme-içmede daha yüksek artışla dengelenmiş olabilir hipotezi de geçerli değil: AB’nin evde de dışarıda da yaptığı harcama diğerlerinden daha az artıyor, Ipsos, Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Yüksek enflasyon, haneleri daha çeşitli, farklı ürün satın almaktan uzaklaştırıyor. Hane Tüketim Paneli araştırmamızda geçmiş yıllarda satın alınan ürün çeşitliliğinde hep artış tespit ederdik. Artık yüzde 2 oranında daha az çeşit satın alıyoruz, bu düşüş temizlik ürünlerinde ise yüzde 7.”