Tüketici taksite sarıldı, ticarette vadeler 6 ayın üzerine çıktı

Octet Türkiye Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, “Birlikte çalıştığımız firmalar ve hedef sektörlerimizde ortalama vadeler 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 28 arttı ve buna bağlı olarak özellikle 6 ve üzeri taksitli işlemlerde artış oranı yüzde 23 olarak gerçekleşti. Tek çekime ek olarak 2 ve 3 taksitli işlemlerde ortalama yüzde 32’ye denk gelen azalış bulunurken, bu azalış ağırlıklı olarak 5 ve 6 takside kaydı. 2021 yılında yüzde 35 seviyelerinde seyreden 6 taksit üzeri işlem payı, 2022 yılında yüzde 45 seviyesine çıktı. 12 taksit yani 180-190 gün vade ile çalışan firma oranı ise 2021’deki yüzde 1.70’lik orandan yüzde 6.50’lik bir seviyeye ulaştı” dedi.

2022 yılında otomotiv ve yan sanayi, kimya ve elektrik/elektronik öncelikli sektörler arasındayken 2023 yılında bu sektörlere hızlı tüketim, lojistik ve tarımın da ekleneceğini belirten Ekemen Fidan, 2022 yılını bir önceki yıla göre 5 kat büyüyerek 6.5 milyar TL ciro ile kapattıklarını açıkladı. Octet Portal üzerinden mevcut 4.500 üye firmaya ödeme ve tahsilat çözümleri sunarak güçlü bir nakit akışı ve likiditeye sahip olmalarını sağladıklarını dile getiren Derya Ekemen Fidan, “Octet Portal üzerinden sunduğumuz tüm ürünler firmaların nakit ihtiyaçlarını ve işletme sermayelerini esnek şekilde yönetmelerine olanak sağlıyor. Gelir rakamlarımızda son 1 yıl içinde dolar bazında 4,5 kat büyüme sağladık. Octet’in penetrasyonunu yüzde 58’den yüzde 73’e çıkardık. Octet Türkiye’de hem ciro hem gelir hem de firma sayısındaki artışlar yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Bizi motive eden bu talepleri değerlendirirken bir taraftan yeni ürünlerimizi sunmak için de hızla çalışıyoruz” dedi.

KOBİ müşterilerinin sayısında geçen yıla göre yüzde 275 oranında artış yaşadıklarını da belirten Ekemen Fidan, şirketler ve bayi ağına sahip firmaların sayısında da geçen yıla oranla yüzde 230 oranında artış yaşandığını dile getirdi.