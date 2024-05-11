"Tüketicinin fırsatları kovaladığı dönemdeyiz"

Hamide HANGÜL

Elektronik perakendecisi MediaMarkt Türkiye, 2024 yılı stratejisini ve yatırım planlarını açıkladı. Grup çatısı altında Türkiye’nin, Almanya’dan sonra ikinci sırada geldiğini söyleyen MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, yatırımlara devam edeceklerini belirtti. Acar, “MediaMarkt Türkiye olarak biz, doğru bulduğumuz yerlerde yatırıma devam ediyoruz. Fiziki mağaza yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

Kazandığımızı Türkiye’ye yatırmaya, deneyimle büyümeye devam edeceğiz. Burada kazandığımızı bu ülkeye yatırıyoruz. Fiziksel mağazacılık ile online alanı çok iyi entegre eden firmalar, kazanacak” dedi. MediaMarkt Türkiye CEO’su Acar, Holdingin Almanya’da halka açık olduğunu belirterek, “Geçen yıl sonu mali yılımız 1 Ekim’de başlar 30 Eylül’de biter. Holding cirosu 22.2 milyar euro. Tek işi tüketici elektroniği. Online işimizin yüzde 20’si, Türkiye’de bir tık geriden geliyor. 2 milyar defa ziyaret edilmişiz. 1.016 tane de tüm Avrupa’da mağazamız var.

Grubun içinde satış performansında biz, beşincilikten ikinciliğe yükseldik. Bu yılın ilk 6 ayında mağazacılıkta da Türkiye yine ikinci” diye konuştu. Tüketici pazarı büyüklüğünün 2024’te 750 ile 800 milyar TL’ye yakın olacağını düşündüklerini kaydeden Acar, Türkiye pazarı hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Geçen yıl pazarın büyüklüğü 534 milyar TL oldu. İlk çeyrekte üç hane büyümeler oldu, nisandan itibaren o büyüme iştahı yavaşladı ve iki haneye düştü. Şu anda birinci çeyrekte pazar, 200 milyar TL’ye yaklaştı. Büyük kısmı Telekom, sonra beyaz eşya alıyor. 2023 yılında kredi kartı harcamaları 8 trilyon TL idi. Bu yıl ise ilk çeyrekte 3,7 trilyon TL olarak gerçekleşti.”

“Lüks değil bir ihtiyaç”

Organize perakendecilikte üç büyük firma olduklarını ve inovasyon, yeni teknolojik gelişmelerin yaptıkları işte büyük potansiyel taşıdığını vurgulayan Acar, 2023’te talebin en fazla büyüdüğü ürünlerin başında airfryer’ların geldiğini, robot süpürge, dikey şarjlı süpürge, scooter ve drone’lara olan talebin arttığını belirtti. Yakında nano çipli makinelerin geleceğini söyleyen Acar, “Tüketici elektroniği payı yüzde 5,5-6’lara, pandemiyle birlikte yüzde 8,3’lere çıktı. İlk çeyrekte ise oran yüzde 7,6. İnsanlar, kredi kartıyla bu ürünleri edinmesini bir ihtiyaç olarak görüyor. Teknoloji ve tüketici elektroniği bir lüks değil, bir ihtiyaç” dedi.

5-20 saniyede üyelik

Ayrıca cironun yüzde 50’sinin Club müşterilerinden geldiğini, 18 yaşından büyük 4 kişiden biri MediaMarkt’lı olduğunu ve şimdi de 15-20 saniyede üyelik yapabilecekleri ekrana geçeceklerini kaydeden Acar, kredi kartına taksit sınırının tüketici talebine etkisine yönelik bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Cep telefonlarında belki 6-7 yıldır taksit yok. Senede 11-12 milyon cep telefonu satılıyor.

Geçen yıl da 11-12 milyon cep telefonu satılmış. Beyaz eşyada da taksit kısıtlamasının sıfırlanacağını öngörmüyorum.” Türkiye’de 98 mağazaları bulunduğunu, Temmuz sonu 100’üncü mağazayı açacaklarını, yılsonuna kadar mağaza sayısını 102 olacağını ifade eden Acar, geçen yıl 3 bin 648 kişi olan istihdam sayısının 2024’de 4 bine çıktığını belirtti. Acar, açılacak yeni mağazalarda yer alacak personel için eğitim çalışmalarının başladığını kaydederek “Sadece işimize odaklandığımız için mağaza sayımızı 2 kat arttı, personel sayımız da 4 bine çıktı” diye konuştu.

Ayrıca Acar, kadın istihdamında hedefledikleri oranın ise yüzde 50 olduğunu aktardı. Mağazaların yüzde 20’sinin kadın müdürler tarafından yönetilecek durumda bulunduğunu belirterek sadakat programına yatırım yaptıklarını, geçen yıl 5,4 milyon kişi olan müşteri sayılarının yılsonunda 7 milyon kişi olacağını sözlerine ekledi.

“Erteleme kalmadı”

Yenilenmiş cihazların satış fiyatının yüzde 25 civarında değiştiğini, gelir yapısı düşük olanlar için bir fırsat olduğunu ve geçen yıl adette de Türkiye’nin yüzde 20 büyüdüğünü belirten MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, şunları söyledi: “Adetteki büyüme birkaç türlü oluyor, ‘zam gelecek, enflasyon var biran önce ihtiyacımı alıyım’ olabilir ya da ‘yeni bir teknoloji çıktı onu alayım’ olabilir.

Bizim de kampanyalarımızı oluyor. Bunlar çok önemli, o da talebi öne çekiyor. Yerel seçimden önce hareketlilik olur mu dedik, orada bir yığılma olmadı. Enflasyon ve fiyat artışları olunca üç haneli büyüme oldu. Enflasyon düşmeye başlayınca o oranların da düşeceğini düşünüyoruz. Tüketicinin fırsatları kovalığı bir dönemdeyiz. 'Şimdi tam zamanı' diyen müşterilerimiz var, erteleme pek kalmadı.”

Yılda 2 milyardan fazla tüketiciye temas ediyor

-MediaMarkt Türkiye’nin global çatı şirketi, Almanya merkezli MediaMarktSaturn, Avrupa’da 11 ülkede, 1.000’e yakın mağazasında 45 binden fazla ürün çeşidiyle tüketicilerle buluşuyor.

-Mağazalarda temas edilen müşteri sayısı ise 2 milyardan fazla. l50 bini aşkın çalışanı bulunan MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nun 2023 mali yılı cirosu 22,2 milyar euro olarak gerçekleşirken, faaliyetler sonrasında elde edilen NET FVÖK 243 milyon euro oldu.