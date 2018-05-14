Tunay Gıda, Doğu Anadolu'nun ilk Ar-Ge merkezini kurdu

14 Mayıs 2018

DİLEK FİDAN

ERZİNCAN - Tunay Gıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda Ar-Ge merkezi unvanını ve belgesini almaya hak kazandı. Doğu Anadolu'nun ilk Ar-Ge Merkezini kurduklarını söyleyen Tunay Gıda San. Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Kırtıloğlu, "Fonksiyonel ürünler ve sağlık ürünleri üzerinde araştırmalar yaparak yeni ürünler, buluşlara imza atmak istiyoruz" dedi.

Tarım ve meyveciliğin gen kaynaklarını araştırarak sanayiye uygun meyve çeşitleri ile ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydeden Kırtıloğlu, "Tunay Gıda ve Meyed'in TAGEM Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile yürüttüğümüz 'Meyve Suyu Sanayisine Uygun Zerdali Tiplerinin Belirlenmesi' projemiz ile 'Doğu Anadolu Bölgesi Meyve Genetik Kaynaklarındaki Bazı Elma Genotiplerinin Meyve Suyu Sanayine Uygunluğunun Araştırılması' projelerimiz devam ediyor. Bu çalışmalar ile 800 yıllık geçmişe sahip olduğumuz zerdali ve 400 yıllık geçmişe sahip elma gen kaynaklarını değerlendirip, milli bir tür olarak bu değerleri dünyaya tanıtacağız. Erzincan Üniversitesi ve firmamız arasında sanayi-üniversite işbirliğini sağlayan bir sözleşme imzaladık. Çalışmaları ortaklaşa yürüteceğiz" dedi.

Erzincan OSB'de 2004 yılında kurulan firmanın üretiminin yüzde 95'ini ihraç ettiğini belir-

ten Kırtıloğlu, "Üretimin yaklaşık yüzde 70'ini, ihracattın ise yüzde 80'ini organik ürünlerden sağlıyoruz. ABD, Kanada, AB ülkeleri, Japonya ve Kore gibi birçok ülkedeki lider firmalara ihracat yapıyoruz. 23 çeşit meyve işleyen fabrikamız, ürün çeşitliliği itibariyle Türkiye'de tek, AB ülkeleri içerisinde ise lider firmalardan birisiyiz. İhracattaki en büyük avantajımız sektörümüzün yüzde 98 katma değere sahip olması" diye konuştu.

15.5 milyon liralık yatırım yaptı

Kırtıloğlu, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde 307 üretici ile sözleşmeli olarak, akreditasyonunu şirketin yaptığı, tüm teknik süreçleri yürüttükleri organizasyonla organik üretim yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Şirketimiz her yıl yüzde 20'nin üstünde büyüme gösteriyor. 2018 yılı için kapasite artırımı ve teknoloji yenileme şeklindeki yatırımımız 15.5 milyon TL tutarında. Bu yatırım 6. Bölge teşviklerinden yararlanabilecek teşvik belgesine sahip. Cazibe merkezi kapsamında da yüzde 30 enerji desteğinden yararlanacak. Sezonda istihdamımız 140 kişiyi buluyor."

'En çok kalite ve organik belgeye sahibiz'

ABD ve AB ülkeleri içerisinde toplam olarak en çok kalite belgesine, organik belgeye ve üyeliklere sahip firma olduklarını belirten Kırtıloğlu, "IFS, ISO 22000:2005, ISO 9001:2008, Çevre 14001, OHSAS 18001, BCS Öko Garantie, Organic Master Sertifika,TR Organic, EU Organic, NOP, JAS, BIOSUISSE, Korean Organic, Halal, Kosher belgeleri ve AIJN, IFU, URSA, MEYED, SEDEX, SGF üyeliklerine sahibiz" dedi.