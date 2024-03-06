TÜPRAŞ 500 milyon dolarlık yatırım kararı aldığını duyurdu

Bu yıl yüzde 85-90 kapasiteye ulaşmayı hedefleyen Şirket, 26 milyon ton üretim ve 30 milyon ton satış hedefliyor. Şirket, 2024 yılında 500 milyon dolarlık yatırım beklediğini duyurdu.

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan TÜPRAŞ’IN satış ve kâr rakamlarında negatif bir tablo öne çıkarken varlıklarda ve özkaynaklarda ciddi artış görüldü. TÜPRAŞ’ın 2022’de 916 milyar TL olan hasılatı, 2023’te yüzde 25 düşüşle 686 milyar TL’ye geriledi.

Şirketin brüt karı yüzde 3 düşüşle 113 milyar TL’den 109,7 milyar TL’ye indi. 2022’de 76,2 milyar TL olan esas faaliyet karı yüzde 3 düşerek 73,6 milyar TL’ye geriledi. 2023 yılında FAVÖK yüzde 7 gerileyerek 103,2 milyar TL’den 96,2 milyar TL’ye indi. Şirketin net karı satışlardaki düşüşün baskısıyla önceki finansal döneme göre yüzde 13 düşerek 53,5 milyar TL seviyesinde oldu.

Satış ve net kâr açısından ekside olan TÜPRAŞ’ın duran varlıklarında ciddi bir artış görüldü. Duran varlıklar yüzde 2 artışla 201,1 milyar TL’ye çıkarken duran varlıklar yüzde 204 yükselişle 54,4 milyar TL’den 165,6 milyar TL’ye arttı. Şirketin finansal borcu yüzde 6 artışla 35,3 milyar TL’ye artarken özkaynaklar tarafında da güçlü bir hareket görüldü. Özkaynaklar yüzde 179 artışla 71,8 milyar TL’den 200,7 milyar TL’ye çıktı.

5 Nisan'da temettü dağıtacak

TÜPRAŞ, hisse başına brüt 10,38 TL, net 9,34 TL temettü ödemesi yapmayı genel kurula sunacak. Dağıtım tarihi 3 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 5 Nisan 2024 olacak. Açıklamada "Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kar pay dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının; 20 milyar lira ortaklara birinci kar payı, 1 milyar 990 milyon 366 bin TL genel kanuni yedek akçe ayrılması, 20 milyar liranın tamamının nakden ödenmesine" denildi.