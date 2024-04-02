Tüpraş (TUPRS) ne zaman temettü dağıtacak? Tüpraş temettüsü kaç lira?
Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS), yatırımcılarına yarın temettü dağıtacak. Temettüler 5 Nisan itibariyle nakit hesaplara geçecek.
Haber Merkezi
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Türkiye'nin en değerli şirketlerinden Tüpraş, bu yılın bilançosunun ardından yatırımcılarına hisse başına 9,3 TL temettü ödeyeceğini açıkladı.
Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak?
Tüpraş temettüleri yatırım hesaplarına 3 Nisan itibariyle yatıracak. Yatırımcılar bu parayı nakit olarak çekmek isterse 5 Nisan'ı beklemek zorunda.
Tüpraş temettünü nasıl alınır?
Tüpraş'ın temettüsünden yararlanmak için yatırımcıların bugün sonunda mutlaka hisse senedine sahip olmaları gerekiyor.