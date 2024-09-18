Turan, Uzcard ve Humo’ya para transferine olanak sağladığını duyurdu

Türkiye’de ikamet eden Türk soydaşlar için birçok finansal işlemi kolaylaştıran Turan, soydaşların kendi ülkelerine para transferi sürecindeki yüksek komisyon oranlarına son vermeye devam ediyor. Türk Devletleri arasında kendi para birimleri ile transfer misyonu için büyük bir adım daha atan şirket, yakın zamanda Kırgızistan’da da aynı modelde bir para transferi koridoru daha açacak.

Soydaşlara ve ülke ekonomisine katkı

Şirket Kurucusu Özgür Bayraktar: “Turan, Azerbaycan’dan sonra geçtiğimiz yıl yine bu dönemlerde Özbekistan’a isme para transferi özelliğini kullanıcılarına sunmuştu. Transfer hacimleri oldukça tatmin edici olsa da, yeni para transferi ürünleri geliştirerek soydaşlarımıza ve ülke ekonomilerine daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Bu sebeple Uzcard’a ve Humo’ya Türk Lirası’ndan SOM para birimine geliştirdiğimiz para transferi ürünümüz bizim için çok önemliydi. Türk Devletleri’ne kendi para birimlerinde transfere olanak sağlayarak hem maliyetleri azaltıyor hem de ülke ekonomilerine katkı sağlıyoruz. Bu bağlamda iş ortağımız PayPorter’ın desteği ve çabası çok değerli. Türkiye’de yaşayan Türk soydaşlarımız için Türkiye’nin en büyük finansal teknoloji kuruluşları bizi desteklemeye devam ediyor” dedi.

Azerbaycan'a özel cüzdan uygulaması

PayPorter Genel Müdürü İzzet Metcan: "Turan mobil cüzdan ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni iş birliği, yalnızca PayPorter'ın gücünü ve esnekliğini değil, aynı zamanda kullanıcı dostu çözümler geliştirme konusundaki kararlılığımızı da göstermektedir. Mobil cüzdanların gücünü ve PayPorter’ın geniş muhabir ağını bir araya getirerek, müşterilerimize her zaman en iyisini sunmayı hedefliyoruz" dedi ve 2024 yılı içinde Azerbaycan’da yaşayan tüm kullanıcılara da Azerbaycan’a özel bir cüzdan sunmayı planlayan uygulama, Türkiye-Azerbaycan arasında cüzdandan cüzdana para transferine olanak sağlamak için çalışmalarında son aşamaya geldiğini bildirdi.