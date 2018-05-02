Turcas'ın Denizli'de petrol aramasına izin
Turcas'ın Denizli'de petrol aramak için yaptığı başvuru olumlu bulundu. Şirket petrol arama faaliyetleri kapsamında ilk etapta 2.7 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek.
Turcas'ın Denizli'de petrol aramasına Enerji Bakanlığına Bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından izin verildi.
Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, başvurunun 4 Temmuz'da PİGM'e sunulduğu hatırlatılarak, "Yapılan değerlendirme sonrası başvurumuz kabul edilmiştir" denildi.
Turcas, ilk ayaşamada yatırım tutarının 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere asgari 2.7 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.