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Turcas'ın Denizli'de petrol aramasına izin

Turcas'ın Denizli'de petrol aramak için yaptığı başvuru olumlu bulundu. Şirket petrol arama faaliyetleri kapsamında ilk etapta 2.7 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirecek.

Turcas'ın Denizli'de petrol aramasına izin
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Turcas'ın Denizli'de petrol aramasına Enerji Bakanlığına Bağlı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından izin verildi.

Şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, başvurunun 4 Temmuz'da PİGM'e sunulduğu hatırlatılarak, "Yapılan değerlendirme sonrası başvurumuz kabul edilmiştir" denildi.

Turcas, ilk ayaşamada yatırım tutarının 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere asgari 2.7 milyon dolar seviyesinde olduğunu bildirdi.

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