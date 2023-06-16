Türk doktor ve sağlık ekonomistinden Amazon’da önemli başarı

Sağlık sektörünün ve Türk doktorların başarılarıyla bölgesinin öne çıkan ülkelerinden biri olan Türkiye'nin bu alandaki başarılarına bir yenisi eklendi. Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Geçmiş Dönem Başkanı, aynı zamanda tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan Dr. Güvenç Koçkaya'nın yazdığı üç kitap, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Amazon’un sağlık kitapları kategorisinde çok satan ilk 100 kitap arasında yer aldı.

Tüm zamanların en iyi 100 ilaç kitabından biri

Dr. Güvenç Koçkaya'nın Nova Southeastern Üniversitesi'nden Prof. Alber I. Wertheimer ile yazdığı ve Amazon'un çok satanlar listesinde yer alan ilk kitabı “Pharmaceutical Market Access in Emerging Markets” (Gelişen Pazarlarda İlaç Pazarına Erişim) 2016’da yayımlandı. Koçkaya, 2018 yılında ise “Pharmaceutical Market Access in Developed Markets” (Gelişen Pazarlarda İlaç Pazarına Erişim) başlıklı kitabını yayımladı. 2016’dan bu yana Amazon’un ABD platformunda çok satan kitaplar arasında yer alan iki kitap; iş, teknoloji ve bilim üzerine en çok tavsiye edilen kitapları değerlendiren BookAuthority tarafından 2021’de Tüm Zamanların En İyi 100 İlaç Kitabı listesinde ilk 20 kitap arasında gösterildi.

Öğrenci, akademisyen, sektör profesyoneli, kamu çalışanı ve karar vericilerin, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlardaki ortamı anlamalarına yardımcı olmak istediklerini dile getiren Dr. Güvenç Koçkaya, “Bu hafta yayımladığımız Pharmacoeconomics from Clinical Perspective (Klinik Perspektiften Farmakoekonomi) adlı yeni kitabımız da bu listede yerini aldı” dedi.

Yeni kitap da listeye 23. sıradan girdi

Doç. Dr. Mete Şaylan’la birlikte hazırlıkladıkları ve Estonya merkezli ECONiX Research Publishing etiketiyle basılan Klinik Perspektiften Farmakoekonomi (Pharmacoeconomics from Clinical Perspective) başlıklı yeni kitabın da Amazon'daki listeye 23. sıradan giriş yaptığını kaydeden Koçkaya, “2016'dan bu yana ABD'de ilaç ve sağlık ekonomisine odaklanan kitaplar arasında çok satanlar arasındaki yerini koruyan iki yayınımıza yenisini eklediğimiz için gururluyuz. Bu kitapların çok satan listelerindeki sıralarını kaybetmemeleri, ilaç sektörünün pazara erişimi ve sağlık ekonomisi konularında akademik ihtiyacı ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Mete Şaylan ise “Bu kitabımızda klinisyenlere, ilacı ve sağlığı farklı bir perspektiften göstermeyi hedefledik. Farmakoekonomi alanının klinikte yansımasını görmelerini amaçladık.” ifadelerini kullandı.

Sağlık hizmetlerindeki eğilimlere odaklanıyor

Yayımlanan son kitap, sağlık ekonomisinin ve özellikle farmakoekonominin, klinik ortamda kullanımına genel bir bakış sağlamayı vaat ediyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan,Yeditepe Üniversitesi'nde Farmakoekonomi ile Farmakoepidemiyoloji yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi`nde Tıbbi Farmakoloji Doktora eğitimini tamamlayan ve ABD Temple Üniversitesinde Sağlık Çıktıları Araştırma Merkezinde çalıştıktan sonra kamu ve özel sektör kurumlarında ve şimdi ECONiX Araştırma ile sağlık ekonomisi ve pazar erişim alanında projeler yürüten Dr. Güvenç Koçkaya, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Ortaya koyduğumuz yeni kitap klinik ortamda, farmakoekonominin genel çerçevesini çizerken, son bölümde geleceğin ilaçları, sağlık hizmetlerindeki eğilimler ve farmakoekonominin gelecekteki etkileri konularına odaklanıyor. Yeni kitabın dünyanın dört bir yanından sağlık ekonomistleri için iyi bir referans olacağını düşünüyoruz.”