Türk domatesine lojistik destek yatırımı

12 Haziran 2018

İran, Suriye, Irak gibi çevre ülkelerde lojistiğin en önemli markalarından biri olan Türk şirketi Azure Grup, Rusya pazarına yöneldi.

Gruptan yapılan açıklamaya göre Türk meyve ve sebze üreticisinin Rusya ve Kafkas ülkelerindeki en önemli yardımcısı olma amacıyla faaliyetler sürdürülecek. Rusya’nın kısa zaman önce tekrar vize verdiği Türk domatesi başta olmak üzere birçok ürünün hem nakliyesi hem de korunması için önemli bir yatırım yapan Grup, üreticilerin de en büyük destekçisi olacak. Geçtiğimiz günlerde hayata geçen yeni proje ile Kuzey Kafkasya’da yer alan Abhazya’da soğuk hava ile gümrüklü depoları kuran Grup, bu yatırımıyla Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerde köklü bir değişim oluşturmayı hedefliyor.

"İkili ticaret hız kazanacak"

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, bu yatırımın asıl amacının Türkiye’den Rusya’ya yapılan ticareti hızlandırmak olduğunu belirtti. Rusya’nın, birçok Türk ürününü almadığını da hatırlatan Gül, "Alsa da çok yüksek bir vergilendirmeye tabi tutuyor. Bu da bizim ihracatımızın düşmesine neden oluyor. Yeni yatırımımızla bu ihracat problemini çözmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Yatırımın ilk fazı 15 milyon lira"

Azure’nin yaptığı yatırımın birkaç fazdan oluşacağını kaydeden Erkan Gül, "İlk etapta 15 milyon liralık yatırımla bir tesis kurduk. Bu yatırıma ek olarak transit ticaret merkezleri oluşturacağız. Böylece ticaret hacmi 1 milyar dolar olarak hedeflendi. Proje özellikle yaş sebze ve meyve üreticilerini direkt olarak ilgilendiriyor. Ayrıca tekstil ürünleri ve inşaat malzemeleri gibi ürünlere yönelik bir lojistik dağıtım alanı da oluşacak" dedi.

"Irak’ta Kapıda Ödeme Sistemi’ni başlatıyor"

Irak’ta benzer bir projeyi Musul kentinde uygulamaya koyacaklarını ifade eden Gül, şu bilgileri verdi: "Musul’da yapılacak projeyle, birçok Türk ürününün Irak içerisinde hızlı bir sistemle satışı sağlanacak. Bu projede kapıda ödeme sistemi de ilk defa faaliyete geçecek. Bu sistemle, bire bir internet üzerinden satış yapabilme imkanı ve alacakların sağlanması adına Azure Grup’un garantörlük üstlenmesi ile Türkiye’deki ihracatçılara güvenli bir pazar ortamı sağlanacak. Bu sistemi yıllardır Katar’da başarılı bir şekilde yürüten grup, Irak’taki çalışmalarına başladı. 1 Eylül itibari ile sistem, tüm Irak’ta faal hale gelecek."

"Musul’da 7 bin metrekarelik depolama alanı kuruyor"

1976 yılından bu yana Irak pazarında bulunduklarını hatırlatan Erkan Gül, "Musul’da 4 bin metrekarelik kapalı showroom ve 7 bin metrekarelik açık depolama alanı ile inşaat malzemeleri satışı için yeni bir yer yapıyoruz. Irak yatırımının açılışını 1 Eylül olarak belirledik. İnşallah açılışa hem Türkiye hem de Irak Hükümeti’nden bakanlar ve iş adamları katılacak" şeklinde konuştu.