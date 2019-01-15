Türk mimar projelerini sanal gerçeklikle anlatıyor

15 Ocak 2019

Yeni bir konut tasarlamak her zaman farklı riskleri beraberinde getiriyor. Bu riskler arasında en önemlisi ise çizimlerle tasarlanan evlerin yapımı bittiğinde nasıl görüneceğinin tam olarak bilinememesi.

Bu sorunu çözmek için yola çıkan Londra merkezli mimarlık ofisi Urbanist Architecture, geliştirdiği "Urbanist 4D Gerçeklik" teknolojisiyle mimari tasarım süreçlerinde VR'dan (sanal gerçeklik) yararlanan ilk şirketlerden oldu. Firmanın müşterileri bu sayede projenin başında tasarımın içinde olma hissini deneyimliyor.

Sanal gerçeklik teknolojisinin en gelişmiş ürünleri arasında yer alan kulaklıklar, drone görüntüleri ve özelleştirilmiş yazılımları kullanan Urbanist Architecture, müşterilerine evlerinin bitince nasıl görüneceğine dair "gerçek" bir simülasyon oluşturmayı başarıyor.

Bu teknolojiyle projelerin ilerleyen süreçlerindeki kusurları gördüklerini ve baştan önlem aldıklarını belirten Urbanist Architecture'ın kurucusu ve yöneticisi Ufuk Bahar, "Urbanist 4D Gerçeklik teknolojisi, müşterilerin kendileri için yapılan tasarımlarda her duvarı ve projelerinin her penceresini önceden bitmiş haliyle görebilmesi için kendini geliştiriyor. Danışanlarımız konutlarını bitmiş halindeki gibi dolaşabilir hatta ışıkları açıp kapatabilirler. Bu sayede projeye dahil olup katkı sağlarken tasarım süreci üzerinde daha fazla kontrol sahibi oluyorlar" diyor.

Urbanist Architecture kurulduğu günden bu yana başta Londra olmak üzere İngiltere'nin pek çok şehrinde, toplam değeri 1 milyar sterlini bulan 500'den fazla projeye imza attı. Firmanın projelerini yürüttüğü isimler arasında başta Forbes milyarderler listesindeki iş insanları olmak üzere sanayiciler, emlak girişimcileri, sanat ve spor dünyasının yıldızları yer alıyor.